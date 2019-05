“Es difícil pensar el feminismo fuera de un gobierno sin justicia social”

Gabriela Borrelli es escritora, locutora y periodista. Es miembro de la radio independiente Futurock, a través de la cual recorrió toda la Argentina con la presentación de su libro "Lecturas feministas", una recopilación de los textos que, según la autora, la formaron como feminista. “No sé si son textos que me iniciaron, ya que milito en el feminismo desde los 18 años, pero sí me formaron. Mis lecturas siempre estuvieron relacionadas con el feminismo; los textos literarios que más me conmovían tenían una carga feminista”, explicó.

Gabriela se reconoce parte del movimiento feminista desde muy joven, ya que en su hogar siempre fue tema de debate la política en general. “Siempre se habló sobre las desigualdades y también estaba la desigualdad de género. A los 18 comencé a militar en un partido de izquierda y allí descubrí los Encuentros Nacionales de Mujeres. Me descubrí primero como una militante política feminista, era la militancia que a mí me interesaba hacer, con ese corte”, admitió. Por eso considera indispensable que el feminismo crezca dentro de políticas públicas destinadas a las clases más populares. “Es difícil pensar el feminismo fuera de un gobierno con cierta preponderancia a la justicia social o popular. La derecha necesita de las restricciones, ya sea de género o de clase, para implementar planes económicos y políticos. Es muy difícil así el feminismo, que quiere igualar derechos, en un gobierno de derecha donde justamente están basados sus planes en el biologicismo y conservadurismo de clase y raza”, explicó.

“Veo con mucha alegría esta revolución de un despertar íntimo y social de la condición de mujer, que ojalá interpele en varios aspectos a la vida política argentina”

—¿Qué grandes cambios ves en el feminismo de hoy con el de hace algunos años cuando arrancaste?

—Sin lugar a duda hay una nueva ola. No significa que haya estado apagado, pero sí pega una ola cuando se avanza en políticas más concretas. Creo que la Ley de la jubilación a amas de casas que se aprobó durante el kirchnerismo es una ley que tiene que ver con el movimiento feminista. Las feministas hace años que estamos diciendo que el trabajo en la casa era trabajo no remunerado. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Entonces viene un gobierno y te dice que vos que estuviste 50 años y tu marido y tus hijos te dijeron que no trabajabas pero que te pasaste desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche cuidando a todo el mundo, eso es trabajo, por eso tuvieron una jubilación. Eso es una reivindicación del movimiento feminista. Después la ley de matrimonio igualitario también lo consideramos un logro, ya que el movimiento feminista es empático y contiene a todas las disidencias sociales.

—¿Qué otros avances tuvo?

—Entender que una mujer muerta cada 30 horas es una cuestión no personal sino una política de Estado me parece que fue un avance de la nueva ola que se masificó en las calles. Y que cuando una va a pedir por eso entiende que no es que me mataron a mí porque andaba con la pollera corta, entiendo que hay un plan sistemático. Entender eso es pedir una ley concreta, reclamarle al Estado por eso. Antes éramos muy pocas, la ola lo que hace es traer a un montón más. Cuando empezás a ver que ganás menos que tu compañero, que te maltratan, que posiblemente mueras por el solo hecho de ser mujer, que estás obligada a hacer tareas que él no, que estás obligada a una maternidad, ahí pedimos por el aborto legal, seguro y gratuito. Veo con mucha alegría esta revolución de un despertar íntimo y social de la condición de mujer, que ojalá interpele en varios aspectos a la vida política argentina.

—¿Cuáles son hoy las prioridades del feminismo?

—En primer lugar la sanción de la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Y para mí una responsabilidad del feminismo es que no avance la derecha, que va a retraer nuestros derechos y no ampliarlos. Como feminista me interesa eso, seguir militando, seguir convenciendo a las compañeras que no piensan como nosotras, que no es una obligación el aborto sino un derecho para las que lo quieran hacer. Seguir insistiendo en que les estamos salvando la vida a muchas mujeres con esa ley, en todo sentido. Hace poco se cumplió el aniversario de la Ley de empleadas de casas particulares y eso fue un gran logro del feminismo. Creo que por ahí es, atender las necesidades de las mujeres más pobres, aunque a veces no estén de acuerdo con nosotras. Defender esos lugares de ampliación de derechos de las mujeres que no los tienen. Las acciones políticas son la respuesta. Y apuntar a una representación sindical femenina también. Las maestras por ejemplo, están en un campo laboral donde el 90 % son mujeres y todos sus representantes son varones. Que haya representantes mujeres y que puedan dirigir con perspectiva de género, porque no basta con ser mujer.

—¿Cómo se vive el feminismo en los sectores más humildes?

—Las mujeres más pobres están con más riesgo de violencia. La violencia recrudece con las crisis económicas, todos están más nerviosos y los golpes los reciben las mujeres pobres. El feminismo es una corriente de pensamiento y una mirada acerca del mundo que se tiene, a veces conscientemente y a veces no. Cualquier mujer entiende que eso no es amor, que no tiene la posibilidad de gobernar sobre su propio cuerpo. Está practicando un feminismo sin marco teórico tal vez. El feminismo está y se adhiere más o menos orgánicamente.