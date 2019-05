"La Shiji" estará hoy en el ciclo "Cuando cantan las mujeres"

Recorrer los caminos de Argentina resultó una fuente nutritiva de canciones y experiencias para la cantante María Laura Tchijek, más conocida como "La Shiji", que luego de terminar el colegio secundario —en Buenos Aires— decidió tomar su mochila y desandar los senderos del país, de sur a norte. El mundo de la música la conquistó desde su infancia, gracias a su abuela polaca, que le enseñó a tocar el piano y le abrió las puertas a la diversidad cultural. A esa pasión se le sumó la de trabajadora comunitaria y, así, no solo sus canciones pasaron por los oídos de los vecinos de cada pueblo que habitó, sino también su ayuda y su comprensión con cada habitante.

Como viajera que es, hoy a las 21 en el microcine de la UNSL, llegará por primera vez a la provincia de San Luis con su concierto "Cantora de la Ciudad" que forma parte del cuarto encuentro del ciclo "Cuando Cantan las Mujeres". La entrada costará 150 pesos.

Las canciones describen todo lo que soy como música", dijo Shiji, que subirá a escena esta noche a las 21, en el Microcine de la UNSL. La entrada es de 150 pesos.

"La Shiji", apodo que lleva desde su formación secundaria y que con el tiempo tomó como nombre artístico, inicia su gira cuyana en la capital puntana. Con la melodía de su voz y un trío de músicos que la acompaña presentará "Canciones de los

Pueblos Chicos", su primer disco, que retrata sus experiencias viajeras por el interior del país y las composiciones prestadas de autores representativos de cada región.

"Son canciones que describen todo lo que soy como música; una mujer nacida en la ciudad pero que vivió mucho tiempo lejos de ella. También describen el recorrido que hice entre pueblos grandes y pequeños", expresó la cantora que mezcla el folclore y demás sonidos latinoamericanos.

En "Cantora de la Ciudad", María Laura también presentará una selección de composiciones propias que eligió estrenarlas este año. "No las quiero definir plenamente como canciones folclóricas, pero sí tienen un aire tradicional y formarán parte de mi próximo trabajo", agregó.

Además de su trayectoria musical, "La Shiji" estudió Ciencias de la Comunicación, lo que le abrió la posibilidad de realizar una investigación folclórica sobre los diferentes ritmos y costumbres de la música que interpreta, así como también sobre los autores que canta.

En ese trayecto descubrió canciones que adquirió para su propio repertorio y traerá al concierto de esta noche en San Luis.

"Aún no tengo el tiempo necesario para investigar lo que es la música cuyana, pero la vida me llevó a conocer diversos autores que me presentaron canciones que hoy canto con el sentir que se merecen. Por ejemplo, el tema que lleva el nombre de mi primer disco fue compuesto por Armando Tejada Gómez y Cacho Ritro, dos autores cuyanos con los que tuve el honor de compartir experiencias", explicó.

La artista aseguró que visitar San Luis no será solo un viaje interesante por ser la primera vez que pisa suelo puntano, sino porque también la entusiasma el hecho de formar parte del ciclo organizado por Marita Londra.

"No conozco muchas cantautoras de la ciudad, pero me gustaría verlas en el concierto para compartir nuestro arte. A algunas las conocí en el foro Mujeres Músicas, que se realizó en San Rafael, Mendoza, pero sería agradable indagarlas en profundidad", agregó la cantante que trabaja de manera continua hace veinte años en la parte social y la perspectiva de género, en diferentes comunidades del norte argentino.

"No solo busco que la mujer sea visibilizada en la música, sino en cualquier ámbito o disciplina donde quiera participar", concluyó con firmeza.