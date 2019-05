Prepara la lámpara: “Aladdín” estrenó un video musical

Se trata de la versión en inglés de “Un Mundo Ideal” (A Whole New World).

La alfombra de Aladdín aún no baja pero la película de Disney ya presentó su video de música, fiel a su costumbre musical. Hoy se reveló la nueva versión de “Un Mundo Ideal” (A Whole New World).

La canción está interpretada por Zayn y Zhavia Ward.