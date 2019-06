Debajo de la parra: "Las Violetas" en "La Oveja Negra"

Mientras Amancay Ávila viajaba con sus canciones por el mundo, sus hermanas Itatí y Vanina Barrionuevo la esperaban en Villa Mercedes con sus proyectos musicales. Por un lado, Vanina se lucía en los escenarios de la ciudad como trovadora e Itatí incursionaba como percusionista. Al regreso del largo viaje de Amancay, las tres mujeres decidieron sin planearlo formar "Las Violetas", un trío musical que incursiona en los espacios alternativos hace dos años y hoy se presentan en la sala "La Oveja Negra".

Las chicas estarán acompañadas por "Elipses", una banda con la que comulgan en cuestiones musicales e ideológicas, y una selección de amigos artistas que mostrarán sus talentos en diferentes disciplinas como la danza, el teatro o la pintura. La cita será a las 21:30 y la entrada tiene un costo de 100 pesos. También habrá una promoción de dos entradas por 150 pesos.

"La presentación será una convivencia de artistas. Estamos rodeadas de amigos que realizan diferentes cosas vinculadas con la cultura y los invitamos a participar", expresó Amancay y aseguró que la fiesta violeta terminará temprano para no corromper con la veda electoral.

Entre los colegas que acompañarán a las músicas estarán Eladio Domínguez y Agustina Panuele en danza, Juan Pablo Giusepponi en escenografía, las proyecciones de Gina Maluska; Gastón Velázquez con su guitarra eléctrica y Agustina Arias en guitarra y voz. "En muchas de nuestras presentaciones mezclamos diferentes disciplinas porque tenemos una comunidad de artistas que nos rodea. Siempre se suma alguien que quiere pintar o bailar en vivo y es más que bienvenida", aseguró la cantante.

Las tres mujeres hacen música desde que son chicas pero sus proyectos nunca se mezclaron hasta el día en que Vanina planeó una fecha en Villa Mercedes y decidió invitar a tocar a sus hermanas. "Justo llegaba de viaje y junto a Itatí nos sumamos a la presentación de Vanina. No lo planeamos, surgió en el momento. Preparamos un repertorio variado, le gustó al público y nos comenzaron a llamar de otros lugares", contó Amancay.

Dentro del repertorio de "Las Violetas" las canciones latinoamericanas toman protagonismo, especialmente, el legado que dejó la cantautora Violeta Parra, en parte, la explicación de su nombre. "Interpretamos sus canciones, las reversionamos y en muchas les cambiamos un poco las letras para traerlas a la actualidad", agregó Ávila que también canta junto a sus hermanas temas propios.

Las tres chicas forman parte de la colectiva de mujeres músicas que se formó hace menos de un año en la provincia y junto a sus colegas mercedinas organizaron el encuentro que se realizó en su ciudad. El tercero de los cuatro que se desarrollaron en distintos puntos de San Luis.

"Estamos enlazadas con las demás compañeras. Trabajamos en la colectiva para implementar la ley de cupo, que se nos habiliten las ordenanzas municipales para mejorar las condiciones laborales. En nuestro caso, como trío nos manejamos en el ámbito alternativo, lo que serían espacios que son independientes. En los lugares públicos o festivales que se organizan desde la Municipalidad, por ejemplo, nos cuesta mucho llegar. La participación es nula", explicó Amancay.

Además agregó que las mujeres músicas buscan ser reconocidas como trabajadoras del arte y conquistar los derechos que le pertenecen. "Todos sabemos que se consume arte y que las mujeres no estamos exentas a eso. En la actualidad tenemos esa entrada obstaculizada, no somos convocadas para los grandes festivales, por ejemplo. En San Luis hay muchas artistas que difunden su arte pero que no logran ser escuchadas", concluyó.

"Las Violetas" con "Elipses" y artistas invitados

Día: 15 de junio

Hora: 21:00

Lugar: La Oveja Negra Ardiles y 9 de Julio

Entrada: 100 pesos, 2 por $150.