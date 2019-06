Presentan un proyecto para erradicar la violencia hacia las mujeres en el deporte

La diputada de Red por la Argentina, Victoria Donda, presentó este jueves un proyecto para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el deporte. En él se establece que se deberán desarrollar políticas para impedir que haya discriminación en cualquier entidad deportiva.

La iniciativa de la legisladora porteña busca evitar cualquier tipo de violencia o discriminación que fue planteada por varias deportistas como la formulada por Macarena Sánchez, quien reclamó al Club Deportivo UAI Urquiza y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que se regularice su relación laboral y se la reconozca como futbolista profesional.

El proyecto presentado por Donda propone modificar la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos donde desarrollan su actividad. En ese sentido, la iniciativa agrega un inciso al artículo 6 de la ley 26485 que establece que se considera "violencia deportiva contra las mujeres a aquellas que discrimina a las mujeres en los ámbitos deportivos públicos o privados, ya sea en el deporte profesional como amateur".

El acto fue realizado en el tercer piso del Anexo del Congreso Nacional. Asistieron jugadoras de béisbol, fútbol, taekwondo y ajedrecistas, que relataron en primera persona episodios de discriminación, maltrato y distintas formas de violencia machista por el sólo hecho de ser mujeres.

Victoria Donda. El documento que presentó busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el deporte.

La modificación de la ley, además busca establecer normas que permitan el pleno desarrollo de las mujeres deportistas, para obligar a los clubes y entidades oficiales o privadas a que les brinden el mismo apoyo que reciben los hombres que practican deportes.

El proyecto de ley sanciona la violencia puede ser ejercida “por miembros de las entidades deportivas (...) entrenadores o directores técnicos (...) por personal médico o cualquier otra persona que forme parte de una institución deportiva”. Las sanciones previstas por la ley comprende “todos los tipos de violencia” descriptos en la norma legal “que se den en el ámbito deportivo (...) en función de la práctica de un deporte”.

Uno de los casos expuestos fue el de la ajedrecista Carolina Luján, de 34 años, quien relató que junto a su compañera, Florencia Fernández, campeona argentina, tuvieron problemas con la federación que las agrupa. El problema fue cuando denunciaron “hechos de violencia, que no son los más graves, como acoso o violación, pero que pasan por la discriminación, la indiferencia, el destrato o que no les importe organizar algo para mujeres y sí para los hombres”. Aunque no entró en detalle sobre el caso que llevaron a la federación, dijo que en el deporte ciencia, son frecuentes los casos de mujeres a las que los varones “les tiran las piezas por la cara, que las mandan a lavar los platos”. Las intervenciones fueron coincidentes en otros ámbitos deportivos en los que la violencia se expresa, incluso, en formas mucho más contundentes.

Télam y Página 12.