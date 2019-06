Blanco conquistó el Título Argentino de Full Contact

A sus 19 años y gracias a un nocaut demoledor, Santiago Blanco abrazó el título más importante de su carrera profesional. El joven de la Academia de Kick Boxing de Villa Mercedes, se convirtió en el flamante campeón argentino de full contact en la categoría 58,200 kilogramos y mientras disfruta la consagración, se mantiene a la espera de futuras defensas y de una oportunidad para ir tras el cinturón sudamericano y del mundo, su máximo anhelo a largo plazo.

"Salí con una estrategia, no a buscar el nocaut desde el principio, sino a sumar puntos y a esperar que venga solo. Mi rival era bueno, fue una pelea reñida con cruces constantes", recuerda Santiago -lo que fue hace unos días atrás un logro muy positivo para San Luis en las disciplinas de contacto-, quien señaló además que fue "superior en todos los rounds y el nocaut fue por un golpe sorpresa".

Trascurría el quinto asalto del combate en el Club Villa Insuperable de Buenos Aires, cuando el nuevo campeón conectó un derechazo en la sien de Lucas Jardo dejándolo sin respuesta. Lo que vino después fue la alegría y emoción de Santiago, el profesor Diego Pereyra y el resto del equipo de siete peleadores que formaron parte también de la velada denominada "Continúa La Batalla 15".

Sobre su preparación, muy exigente y de aproximadamente dos meses, el villamercedino manifestó: "Para llegar bien a la pelea entrenaba todos los días, yendo a correr día por medio porque le di mucha importancia a lo que es 'cardio'; corría mucho a un mismo ritmo. También nos concentramos en la estrategia, que fue lo que decidió la pelea al fin y al cabo".

El "Dragón", apodo con el cual lo conocen sus amigos y oponentes, es un atleta versátil que compite habitualmente en las especialidades k1, kick ligth y full contact, y cuya devoción se remonta al 2014, "tenía 14 años y me llamaba mucho la atención el boxeo; como no me gustaban las academias que había empecé con Diego y me vino como anillo al dedo… ahora formo parte de una familia y no me despego más", dijo entre risas.

Profesional desde 2018, Santiago contó cómo serán los próximos días: "Ahora voy a descansar y después quiero meterle más peleas. Estamos buscando otros títulos en la misma categoría. Creo que puedo retar al campeón sudamericano; mi máxima aspiración es ganar el título mundial… traer a Villa Mercedes el cinturón".

Santiago piensa en grande y sabe que con sacrificio y trabajo puede cumplir todos sus sueños. Después de todo, demostró que condiciones tiene de sobra.