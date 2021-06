Santiago Blanco tiene todo listo para subirse al ring

Santiago Blanco ya tiene todo listo para su regreso al cuadrilátero. El villamercedino, cuya última pelea fue en marzo, combatirá el próximo 25 de junio en Buenos Aires, en una interesante y atractiva programación que presentará la sexta edición de Rysk Combat, uno de los circuitos de kick boxing más grandes de Argentina.

La pelea del alumno e instructor de La Academia Kickboxing estará encuadrada en los 58 kilogramos de la especialidad K1, frente al bonaerense Ariel "Kuko" Bruno. Santiago, dueño de un estilo aguerrido, será el único profesional proveniente del interior que formará parte de la cartelera.

"Se desarrollarán 11 o 12 combates y que me tengan en cuenta es muy importante, primordial, por lo menos competir en estos eventos", comentó el villamercedino.

"Él es un rival más experimentado, con más peleas, pero creo que me va a ir bien. No prometo una victoria porque prometer es mucho, pero es una guerra asegurada", agregó.

Santiago, luego de un 2020 con poca actividad producto de la pandemia de coronavirus, arrancó el año con todo. A principios de marzo se presentó en Morón, Buenos Aires, en el circuito Bosch Tour, superando tras una performance impresionante a Alexis Laborde, en modalidad low kick.

Santiago abrió el año en marzo con un triunfo ante Alexis Laborde. Fue en la gala del Bosch Tour que se realizó en Morón.

Esta nueva edición de Rysk Combat será sin público, pero cada uno de los combates se podrá seguir en vivo a través de streaming, cuyo pago contribuirá a la bolsa de los peleadores.

El "Dragón", como lo apodan en el ring, se encuentra listo y con confianza. Es un luchador inteligente, con mucha entrega y versatilidad, quien se puede desempeñar en varias modalidades, como full contact, low kick y K1, esta última especialidad que él destaca como su preferida.

"Me gusta más K1. Tiene otro timing y otras combinaciones; se puede usar las rodillas, los giros de puños y se patea toda la pierna. Es otra cosa y me siento más cómodo, porque manejo bien las rodillas. Se piensa más y es de un ritmo más pausado, porque un error y no la contás", señaló.

En cuanto a lo que espera del desarrollo de la pelea y el rival, contó: "Su estilo es de encarar y tirar el peso de la pelea. Vamos a probarle la pegada, ver qué tan fuerte pega. Lo voy a esperar, quiero que cometa un error para poder entrarle".

Con casi 70 combates en su haber, entre las etapas amateur y profesional, Santiago busca continuar creciendo en el mundo del deporte de contacto. Está cumpliendo el objetivo de presentarse en las grandes franquicias de Argentina y guarda el anhelo de dar el salto de calidad y empezar a sumar experiencia internacional.

"Después de esta pelea iremos viendo. El tema de la pandemia nos tiene muy frenados, estamos especulando con lo que pase, pero lo que surja, bienvenido sea", cerró.