El "Flaco" Pailos actuó a sala llena: chistes que no pasan de moda

Mientras el viento Chorrillero comenzó a soplar levemente durante la noche del sábado en la ciudad y el invierno se sintió en la brisa fresca que por poco no llegó a ser polar, en el hall del Centro Cultural Puente Blanco, a metros de entrar a la sala Hugo del Carril, se amontonaron los seguidores de Fernando "El Flaco" Pailos, el humorista cordobés que se presentó con su unipersonal "Solo de humor" con localidades agotadas.

Aunque se anunció que la sala ya estaba con el cien por ciento de las ubicaciones completas, muchos puntanos decidieron probar suerte y llegar hasta el Centro Cultural para conseguir un ticket. La visita fue en vano y con las manos vacías se retiraron del lugar, mientras los afortunados que tuvieron la precaución de comprar las entradas anticipadas se ubicaban en sus butacas.

Pasadas las 21:40, el "Flaco" fue presentado por una voz en off que advirtió a los miembros del público que mientras se desarrollaba la función los celulares debían estar apagados. Sin fotos, ni videos, ni flashes que lo distraigan, Pailos salió a escena vestido con un traje celeste brillante, su característico pelo rebajado y una selección de chistes que sacaron carcajadas y aplausos en cada minuto que duró la función.

El sexo, la muerte, las costumbres argentinas como también los animales, las relaciones afectivas, la infancia, la vejez o la política fueron algunos de los temas que tocó el "Flaco" en su monólogo, que tuvo pocas pausas, pero si muchos cambios de vestuario, juegos de luces y sonido y agradecimientos permanentes de parte del humorista que, luego de cada sorbo de agua que tomaba, agradecía a San Luis por recibirlo.

Uno de los personajes más esperados que llegó a escena interpretado por el comediante fue el de Dios. Vestido con una túnica blanca y celeste, una peluca canosa que llegaba hasta los hombros y una paloma blanca encerrada en una jaula, el Todopoderoso personificado por el cordobés fue el más aplaudido de la noche, aunque los chistes religiosos se mezclaron con hechos sexuales.

Además, antes de finalizar la exitosa función, Fernando se vistió de otros personajes que salieron de su galera. Hombres de diferentes nacionalidades fueron interpretados por el humorista que no necesitó más que su tonada cordobesa para hacer reír.