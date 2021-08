"El Flaco" Pailos actúa en San Luis

Para bien o para mal, la pandemia movilizó de diferentes formas a los ciudadanos. Algunos, como Fernando “El Flaco” Pailos, supieron apoyarse en la risa y hacer del aislamiento social y lo que conllevó después un momento de creación, esparcimiento y reencuentro con los seres queridos. Las anécdotas que dejaron los primeros meses de COVID-19 y las situaciones engorrosas se transformaron para el humorista en el unipersonal “Solo de humor”, que este viernes presentará en el teatro “Molino Fénix” de Villa Mercedes y el sábado en el auditorio “Mauricio López” de San Luis. Las dos funciones comienzan a las 21.

Hablar de su intimidad se transformó en una buena opción del humorista para entretener al público. Su espectáculo pasará por diferentes situaciones de su vida, desde la infancia hasta la adultez. Pailos contará sus inicios en el humor, sus gustos personales y las vivencias que le sucedieron durante toda su carrera artística.

El cordobés adelantó que llegará al escenario con un perchero repleto de disfraces y sombreros que se colocará a medida que pasen los minutos. “Voy a contar sobre mi fascinación por el circo, las historias de piratas y marineros, y mis tardes enteras frente al televisor viendo Los Tres Mosqueteros. Inspiraciones que me llevaron a ser el comediante en el que me transformé”, contó a El Diario. El humorista agregó que lo importante es que “el público conozca mi versión más íntima”.

Los chistes sobre la pandemia llegarán con situaciones cotidianas que, según expresó el humorista, le pasaron a muchas personas y que él también experimentó. “Quedarse en casa con la familia, no juntarse con los amigos y el uso de barbijo son algunas de las cuestiones que me llevaron a realizar chistes sobre lo que vivimos. Ponerle humor a las situaciones complicadas nos puede salvar de los malos momentos”, expresó.

La virtualidad ayudó a “El Flaco” a ganar seguidores en sus redes sociales y televidentes en su programa “Pailos bar”, que emite cada semana en la televisión cordobesa. “Muchas de las personas que me apoyaron en épocas de encierro mediante los shows en streaming llenaron los teatros donde me presenté después y eso me generó mucha alegría. El esfuerzo que hubo en cada encuentro virtual tuvo su recompensa”, agregó el humorista.

San Luis es una de las primeras ciudades que eligió Fernando para salir de gira. Cuando pudo volver a los escenarios, hizo temporada en su Córdoba natal y los pueblos que la rodean. En lo que queda del año, seguirá su curso por otras regiones del país, pero no es casualidad que el humorista haya elegido la provincia para comenzar a presentarse nuevamente fuera de su zona de residencia.

Pailos está casado con una puntana que conoció hace 22 años y que vivía frente a la cancha del club Estudiantes. “Fui de visita muchas veces a la provincia y tenemos familia y amigos en la ciudad. San Luis es como mi segunda casa, además siempre vuelvo porque me encantan los teatros que hay”, expresó.