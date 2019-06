Charly Braile cambia de rubro y se convierte en director de teatro por "Evita"

"Todas somos Eva" es la obra que tuvo y mantiene al gran vestuarista Charly Braile ocupado durante los últimos meses. Para representarla realizó un enorme trabajo de investigación y por supuesto se ocupó de cada detalle junto a la actriz que encarnará a Eva Perón, María Celeste Domínguez. Estrenará en la sala Hugo del Carril, el 26 de julio a las 20:25.

"El libro es mío. Lo que me llevó mucho tiempo fue la escritura, todo lo que van a ver en escena son datos reales y documentados. No fue fácil porque la obra habla de Eva y el peronismo. Quise que sea verídica", explicó Braile y aseguró que todo comenzó cuando se instaló a vivir en San Luis.

Contó que al principio buscaba una actriz que codirigiera junto a él. "Empecé a trabajar con María Celeste Domínguez y de a poco me convertí en director. También se debe a que llevo mucho tiempo observando y compartiendo ese trabajo con muchos grandes. Es muy apasionante", expresó y agregó que con la actriz puntana hizo el cortometraje, "El amor de mi vida", de Roxana Ledesma, sobre la historia de la novia que se aparece en la cuesta del gato.

En su piel. María celeste Domínguez encarnará a Eva Perón.

"Justo tenía el DVD con una foto de ella arriba de la mesa y ahí empezó todo. Celeste me dijo que sí enseguida. Primero trabajamos en la imagen de Eva. El 7 de mayo hicimos una primera aparición en el PJ de la ciudad de La Punta. Fue un discurso en un acto, y resultó muy emocionante. La fuimos armando y ahora ensayamos todos los días, tres horas", contó.

Sobre los detalles de la historia, adelantó que la puesta tiene la particularidad de que la actriz se va cambiando el vestuario a medida que transcurre la historia. "Cuando el público entre a la sala va a ver los vestuarios. En escena también va a estar su Paco Jamandreu, que no habla y la va vistiendo, está encarnado por Alejandro Gabriel Flores", especificó y añadió que es muy emotiva.

También anticipó que cuando los espectadores entren al hall van a quedar shokeados. "Si quieren meterse de lleno en la obra, recomiendo que lleven flores. Cuando entren van a entender, se van a sorprender", afirmó y agregó que estrena el 26 de julio a las 20:25 porque es el día y la hora en que ella murió. "También recomiendo que lleven pañuelos", dijo.

Braile contó que lo que lo llevó a escribir sobre Eva Perón fue la enorme coincidencia que él percibió durante diferentes momentos de su vida. "Me crié en Junín, ella pasó por Junín; nos tomamos el mismo tren, de la misma manera. Mi mamá trabajó en la escribanía en la que ella se casó con Perón", explicó y añadió: "Al principio hubo puntos de encuentro muy fuertes: trabajé en los estudios donde ella filmó películas; después empecé a ir a los museos, a meterme en su energía, para entenderla y hablar sobre su historia desde un lugar interesante. Fui a la biblioteca Nacional, donde estaba el palacio que derrumbaron, dicen que ahí se aparece el espíritu de Eva y Perón. Además estuve en la casa de los cuidadores. Es decir que traté de transitar los lugares más emocionales para poder trasladar un poquito el sentimiento", aseguró.

El ahora director contó que hasta fue al cementerio a rendirle honor. "En uno de los aniversarios de su muerte me puse un piloto negro, llevé un paraguas y hasta le puse flores. Me acerqué a su tumba e hice todo el ritual. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es la obra de Eva. No hay nadie que la pueda igualar. Es incomparable. Me encanta presentarla en esta provincia que es peronista", explicó y dijo: "Entonces voy a invitar al Gobernador porque ella es todo lo que él dice y más. La obra está hecha con todo el respeto. Inicia desde que era una niña hasta que muere, se verá reflejado su espíritu".