Fotografiaron un extraño objeto en el cielo de Juana Koslay

El raro fenómeno ocurrió en la tarde del martes. ¿Vos qué pensás?

Un misterio surcó los cielos de San Luis y aunque José Biava no sabe a ciencia cierta de qué se trata, quiso compartirlo. A las 18 o 18:20 del martes, fotografió y filmó un extraño objeto en el cielo de Juana Koslay.

José repartía mercadería, ya que tiene una distribuidora de golosinas, cuando su novia le señaló al cielo, al extraño objeto. “Paramos el coche en la avenida del Viento Chorrillero, de la mano derecha. Salía eso de la montaña, pensé que era un avión pero me pareció extraño porque no puede despegar en vertical. En un principio estaba como suspendido en el aire, era de un color blanco o transparente. Raro”, comentó el joven.

El episodio duró unos cinco minutos como máximo. José envió las imágenes y el video publicado al Planetario de San Luis para que lo analicen.

“De estar en vertical comenzó a inclinarse y a subir en diagonal, se veían como dos propulsores porque se notaba fuego. Parecía combustión. Subió hasta desaparecer y no dejaba una estela sino fuego”, explicó.

Biava no sabe si se trata de un OVNI o un cohete. Solo lo compartió para que los puntanos juzguen las imágenes. “(Risas) No sé de qué se trata. Quizás estén haciendo experimentos y yo no me enteré. Quizás sea eso y no otra cosa”, concluyó.