Concientizaron sobre el uso indebido de las drogas

El Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPPA) conmemoró este miércoles el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, en el Parque de las Naciones. Del evento participaron alumnos de diferentes escuelas de la ciudad y los ministerios de Turismo, Educación y la Secretaría de Deporte. Además, estuvo la ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo, y la directora del Hospital de Salud Mental y Adicciones, Daniela Pollacchi.

Con un video institucional, el CPPA sintetizó el trabajo que realiza desde hace tres años. Los alumnos de la escuela generativa "Por un mañana mejor" miraban con atención lo que proyectaban en la pantalla. Su profesora y coordinadora, Paola D'Amico, quien los acompañó, comentó que con los estudiantes ya trabajan sobre la temática adicciones y prevención, pero que de igual manera les sirve para informarse un poco más.

Destacó que los profesionales del Centro de Atención Primaria (CAPS), ubicado en el barrio San Martín, son los encargados de darles diferentes talleres sobre salud. "Queremos que se impregnen más respecto a esta problemática y tengan las herramientas para decir que no", precisó la profesora, quien agregó que los chicos tienen entre 13 y 17 años. "Son temáticas emergentes en nuestra población, y la edad de los adolescentes es complicada", remarcó.

Manifestó que en los cursos les hablan sobre lo que es la adicción y cómo coexisten en la sociedad. "Intentamos incursionar y buscar cuáles son sus hábitos comunes, por ejemplo, los fines de semana, para saber qué aproximación tienen con este tipo de prácticas. Estamos para advertirles sobre lo que implica estar en contacto con cualquier sustancia", contó D'Amico.

La directora del CPPA resaltó que dictan talleres en los colegios para estudiantes del primario y secundario, como también para los docentes. "Fortalecemos las habilidades sociales, el autoestima y trabajamos sobre la presión de grupo, que es lo que puede llevar a un niño o adolescente al consumo", aseguró y precisó que varios se ven empujados a hacerlo porque sus amigos cercanos lo practican.

"Tratamos de reforzar que uno puede decir que no y, de igual manera, pertenecer al grupo. El mayor temor de ellos es quedar excluidos", advirtió.

Por otra parte, explicó que el consumo de sustancias va en ascenso por diferentes factores, ya que es una patología multifactorial y no hay una sola causa que lo produzca. Además, también señaló que el rango etario de los que asisten es de 30 a 40 años.

Pollacchi aseveró que hacen prevención territorial en los sectores más vulnerables. En lo que respecta a lo asistencial, reciben a pacientes y familiares en el edificio ubicado en Caídos en Malvinas 170, a un costado del Hospital San Luis. Expresó que brindan tratamientos ambulatorios gratuitos y está abierto de 8 a 19. Cuentan con espacios individuales, psiquiátricos, psicológicos y grupales donde asisten personas de diferentes edades.

"Cualquiera que lo necesite se puede acercar a los consultorios. Tenemos entrevistas de admisiones que se hacen la primera vez que van. Pueden llegarse los familiares o amigos para interiorizarse sobre las patologías y saber cómo ayudar a los pacientes. Para los adictos comenzar un tratamiento no es fácil, por eso es importante que su entorno lo acompañe", aseguró.