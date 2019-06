Magalí Tajes jugó con el humor y dejó su sello en San Luis

Su fama repentina llegó con la mezcla del stand up y las redes sociales. Navegantes de todas las edades la siguen, compran sus libros y se ríen con sus ocurrencias que combinan humor y reflexión. De eso trató el espectáculo que Magalí Tajes brindó el sábado por la noche en la sala Hugo del Carril.

Pasadas las 22, con las entradas casi agotadas, Tajes salió a escena vistiendo una remera con la cara de David Bowie, zapatos rojos y su pelo "prolijamente despeinado". La ovación llegó al instante, con su sola presencia; y durante una hora compartió anécdotas de su vida y dialogó con el público en un show llamado "Los otros", que se despidió de San Luis luego de una larga gira federal.

Su rol como psicóloga se notó en las frases reflexivas que mostró entre chiste y chiste. Asimismo, el hilo conductor de la historia fueron su infancia y adolescencia, y cómo los otros —amigos, familia y parejas— la acompañaron a lo largo de su vida para bien o mal.

La religión, sus estudios en un colegio católico, los prejuicios de sus padres y su poca creencia en Dios (que se traduce también en críticas a la Iglesia) fueron los temas que comenzaron una seguidilla de relatos personales y humorísticos.

Magalí contó que la palabra y la risa fueron muy importantes para que se lanzara al mundo del stand up. "Quien ríe, difícilmente esté enojado", expresó con su decir rápido, algo que no perdió en todo el espectáculo, y así logró meter diferentes temas en una hora.

Como un clásico show de stand up, la comediante no precisó muchas cosas en el escenario. Una silla que utilizó como escritorio; una botella de agua, que luego de la función tiró al público como ofrenda; y un vaso servido que no utilizó en toda la noche.

La humorista nació en Pompeya, Buenos Aires, y su historia comenzó por ahí. Manifestó que creció en un barrio peligroso pero habitable, en el seno de una familia convencional y católica; algo que la llevó a esconder, durante su adolescencia y juventud, pensamientos y expresiones que sus padres no soportarían.

Su educación en un colegio católico también fue tema de charla. Como era obligada a creer en Dios, tampoco podía hablar de cosas como el sexo, la droga o el sida. La única vez que Tajes regresó a su presente, o al menos lo intentó, fue cuando habló de su sexualidad y lo mal que tomaron sus padres su decisión.

Magalí confesó que siempre le parecieron atractivos los hombres pero un día, sin pensarlo, se enamoró de una mujer y su familia dio un vuelco en sus pensamientos.

"¿Qué es lo normal para alguien?. Lo común para algunos es raro para otros y está bien porque somos diferentes", sostuvo la joven que entre reflexiones tiró latiguillos que aparecen en sus videos de Instagram. Por ello, si alguien de la sala no la seguía en la red social es probable que no alcanzara a entender el mensaje.

Mientras ella no paraba de hablar, ni siquiera para refrescar su garganta con un vaso de agua, el público la miraba atentamente, muchos con su libro "Caos" entre las manos. Una gran mayoría del público la esperó después de la función para firmar los ejemplares.

Otro recurso que utilizó la standapera fue la representación de las historias que contó durante la noche. Por ejemplo, logró recrear en el escenario la vez que decidió "salir del clóset" y sus padres reaccionaron abruptamente; o la relación con sus hermanos en una infancia donde ella fue la indicada para que cada uno se iniciara de una forma peculiar en la vida romántica.

Magalí cerró su show con una anécdota que dejó una reflexión poco seria en la sala, aunque fue coronada con un estallido de risas por las peripecias de la artista. El broche de oro, como cualquier influencer de esta época que consigue que sus seguidores se reúnan en masa en las salas del país, fue una historia de Instagram que filmó en medio de una sala que detonó en aplausos.