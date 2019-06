Preocupación por el descuido del barrio Vialidad Nacional

Emanuel Navarro vive hace 24 años en el departamento 82 del primer piso de la manzana 159 del barrio Vialidad Nacional. Y hace dos semanas se encontró con un problema preocupante: uno de los bloques de cemento del segundo descanso de las escaleras, que usa para llegar a su departamento, cedió luego de que la viga de hierro que la sostenía se quebrara por la oxidación y el abandono.

Él vive en la "tira H", como se le llama a la fila de departamentos, ubicado en calle Yapeyú, entre Güemes y 25 de Agosto. Allí existen otros problemas. En uno de los departamentos posteriores, en la "tira J", hay una pérdida de gas que motivó a los vecinos a llamar a técnicos de la empresa proveedora a arreglarlo. A su vez, hay gran población de cucarachas y otros problemas edilicios. Algunos vecinos, como Emanuel, tomaron las riendas para resolver el problema ante la falta de iniciativa de la comisión vecinal.

La escalera da a tres niveles de dos departamentos cada uno. Además del problema en el primer descanso, los peldaños del primer al segundo piso se mueven con grandes temblores. Emanuel sospecha que los soportes metálicos que unen los peldaños con los departamentos están próximos a soltarse, lo que provoca la inestabilidad.

Esas no son las únicas dificultades. Producto de una reciente apendicitis, debe apoyarse en el primer descanso y posar el pie directamente en las escaleras, por temor a que la estructura del segundo descanso ceda. A eso se le suma que su madre también padece problemas de movilidad.

Gracias a sus conocimientos de construcción, el joven hizo debajo del primer descanso unas paredes de cemento que le dieron mayor estabilidad. Pero el arreglo es "un parche".

Además, el sector convive con las cucarachas y hace poco, en un departamento recién desocupado, debieron lidiar con ratas. El flotante de una pileta, que provee de agua a las torres, está roto y en los días en que el servicio se usa poco inunda uno de los espacios verdes entre los complejos. Además los caños de agua de los techos están podridos, quemados por el sol.

María Josefina Pedernera, también vecina, notó otros inconvenientes. El principal es que esa misma inundación diaria provoca que el piso de un departamento tenga humedad constante y que otra vivienda, en una fila de torres contigua, despide un fuerte olor a gas, por lo que debieron llamar a la empresa proveedora.

Emiliano es el primero en admitir que ante las cuotas ya canceladas y las viviendas ya entregadas (de un plan del gobierno provincial de mediados de los '90), es el descuido de los propios vecinos lo que provoca las dificultades.

"Acá somos medios desunidos. Es gente que trabaja. En esta 'tira' somos 18 y en la del frente son 18 más. Somos 36 familias y cuando nos juntamos, como mucho, somos 20 personas. Es difícil llegar a un acuerdo", describió. "Yo creo que las escaleras no van a durar más de un mes", apuntó. También se contactó con funcionarios municipales, que justamente le marcaron que por tratarse de viviendas ya entregadas y pagadas, la responsabilidad es privada.

"Tenemos mucha división. He llamado a los vecinos, los he convocado, pero nadie quiere comprometerse", apuntó Elisabeth López, interventora del Club "Vialidad Nacional". "En la Aristóbulo del Valle hay un problema con los árboles. Nos juntamos y presentamos una nota", dio como ejemplo. También enumeró problemas de inseguridad, limpieza y hasta una grave plaga de murciélagos. "Hoy la gente ha vuelto a participar un poco más que antes. Pero sucede que son dos o tres, el cuarto, ya no quiere", remarcó López.