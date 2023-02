Barrio Vialidad: inician operativo para ahuyentar a los murciélagos

La Municipalidad de San Luis, en conjunto con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, este viernes puso en marcha el operativo de erradicación y traslado de murciélagos en el barrio Vialidad Nacional. Los vecinos y vecinas indicaron que este año los monoblocks sufrieron una invasión de estos animales que hizo que la permanencia en la vecindad se hiciera cada vez más difícil por el olor a excremento acumulado. Las manzanas 149 y 160 fueron cerradas para comenzar con la limpieza, ya que hay nidos en las paredes que dividen los edificios.

“Primero comenzamos con una limpieza en la zona, descacharrado y vacunamos a los animales con la dosis antirrábica. Esto surge luego de que los vecinos nos alertaran sobre una pequeña invasión de murciélagos. Hicimos una reunión y nos contaron que por la humedad y el calor, el olor a guano que estos animales producen era insoportable”, aseguró la directora de Abordaje Territorial de la comuna, Yohana Fernández.

Según la funcionaria, las vecinas y los vecinos que conviven en el complejo habitacional sufren este problema hace más de treinta años. Luego de varios pedidos, el intendente de San Luis, Sergio Tamayo, armó un operativo para frenar el crecimiento en la población de murciélagos y mejorar así la calidad de vida de los vecinos.

Fernández negó que exista una superpoblación de murciélagos la que tomó los monoblocks emplazados en la avenida Aristóbulo del Valle entre Yapeyú y Leando N. Alem. “Los murciélagos están en todas las grandes ciudades. Esto no fue una superpoblación, fue una pequeña población que estuvo de pasada. En el barrio había mucha mugre, entonces tenían insectos para comer, por eso se hizo el descacharrado y la limpieza”, aseguró.

Para constatar que estos animales no sean un peligro para la salud de las personas por los virus o enfermedades que puedan transmitir, capturaron una cierta cantidad para llevarlos a analizar. Los demás fueron trasladados a otro lugar. “Los van a llevar a analizar para descartar que no hay rabia. La semana pasada hicimos una reunión con los vecinos y se le comentó cómo es el tema cuando un murciélago puede tener rabia o no, lo cual acá no se han detectado”, señaló Fernández.

El Municipio estableció un cronograma de tareas para retirar a los murciélagos. Uno de los próximos pasos será la fumigación, que se podría realizarse la semana que viene.

Ante la aparición de estos animales, la funcionaria recomendó no tocarlos y llamar directamente a la línea 147. También piden colgar algún adorno, en los balcones, que emita algún sonido para ahuyentarlos. En el momento que comenzaron con la limpieza, pidieron que los vecinos mantengan ventanas y puertas cerradas, sus mascotas adentro del departamento y los balcones libres.

El Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto y la Comuna tienen una oficina en el salón de la zona donde reciben reclamos. Además de la invasión de murciélagos, otro de los problemas que lograron solucionar en los monoblocks ha sido la limpieza de los tanques.

“Nos fuimos manejando y estableciendo un orden de prioridades. Básicamente, en un comienzo el reclamo más importante que teníamos era la limpieza de tanques, que no se había hecho desde hace mucho tiempo. Dimos asistencia de acuerdo a las prioridades que tenían los vecinos. Limpiamos alrededor de tres tiras de edificio y arrancamos con la cisterna que es lo primero que se hace”, aseguró la funcionaria de la cartera, Yanina Casim Abdala.

En ese momento, lograron limpiar 10 cisternas y 100 tanques. El complejo habitacional tiene 160 departamentos distribuidos en dos módulos.

