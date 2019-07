Piden un informe por falta de renovación de boletos gratuitos

Tras el reclamo de al menos unas cincuenta personas que se acercaron al Concejo Deliberante y escribieron a través de las redes sociales, ante la imposibilidad de renovar o acceder al boleto estudiantil gratuito, el edil por el bloque Frente Unidad Justicialista (FUJ) Roberto González Espíndola, hizo un pedido de informe al Poder Ejecutivo Municipal (PEM) y por su intermedio a la empresa, con mayoría de capitales municipales, Transpuntano para que especifique los motivos de tales bloqueos.

El proyecto tomó estado legislativo e ingresó a la Comisión de Transporte. Una vez que sea aprobado el PEM tendrá cinco días hábiles para contestarlo.

De bajo de una publicación que hizo González Espíndola en su página de Facebook, varios vecinos de la ciudad contestaron con un reclamo que se replicó hasta en visitas al mismo edil en el Concejo Deliberante. "Me bloquearon las tarjetas de un día para el otro, sin explicación y me urge que me lo solucionen, ya que mis dos hijos deben viajar en colectivo todos los días para ir a la escuela y no puedo costear los pasajes", expresó Yanina Villalva en la red social.

"Los vecinos nos dijeron que de una u otra forma están esquivando darles el beneficio. Primero bloquean la tarjeta a todos en general a los jubilados y estudiantes en su mayoría, entonces no la pueden utilizar. Otra cosa que hicieron es que cambiaron la metodología de inscripción y ahora el trámite se hace solo por la web de Transpuntano", comentó González Espíndola a El Diario.

Advirtió que una semana antes de que se termine el plazo para acceder o renovar el beneficio el sistema se "cayó" y muchas personas quedaron afuera. "La gente fue a hacer el reclamo personal y les dijeron que les iban a conceder una semana más y no cumplieron", señaló. Agregó que además del pedido de informe, hicieron un reclamo puntual por la caída del sistema y los bloqueos de las tarjetas.

La solicitud de informe pide que se indique cuáles son los actuales requisitos para acceder al boleto estudiantil gratuito, Espíndola sospecha que tras la sentencia firme que la Justicia puso para que se prohíba pedir el libre deuda, la empresa podría haber tomado algún tipo de represalia.

También solicita que se expliquen los motivos que imposibilitaron la renovación y actualización del trámite tanto a los usuarios como a los potenciales beneficiarios. Que de cuenta de la gente que fue a reclamar esto y que especifiquen los motivos del bloqueo de las tarjetas.