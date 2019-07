En el 2020 implementarán el boletín digital de calificaciones

A partir de la implementación del Sistema de Gestión Educativa 3.0 que puso en marcha el Ministerio de Ciencia y Tecnología junto a la Universidad de La Punta (ULP), para el ciclo lectivo 2020 todas las escuelas tendrán incorporada la libreta de calificaciones de sus alumnos en versión digital. Y a fin de este año muchas de ellas harán la primera prueba de la opción online junto con la tradicional de papel.

Así lo confirmó Néstor Arellano, jefe del Programa Sociedad Digital, quien anunció que “cuando esté en funcionamiento el módulo de la libreta digital, durante el último trimestre, se podrán ir cargando las notas y automáticamente el sistema irá calculando los promedios y así llegar al boletín final este año. El objetivo es que a fines de año podamos tener las dos versiones porque el sistema ya está en funcionamiento. Seguramente los colegios que están más avanzados con la carga de la matriculación van a llegar con el boletín digital más preparados que aquellos que todavía están en proceso de implementación”. Pero aclaró que “la intención es que para el último trimestre del año el cien por ciento de las escuelas haya hecho por lo menos una prueba de carga de las notas y el año que viene todas lo tengan incorporado”.

También destacó que “la implementación es el proceso más difícil de los sistemas informáticos porque primero uno lo diseña pero ponerlo en funcionamiento, que es lo que estamos haciendo ahora con facilitadores que visitan las escuelas, y es que se logre el uso diario de este programa”.

Arellano además explicó que la importancia de contar con este sistema “le permite a cada directora/or de escuela contar con la planta orgánica funcional del establecimiento en la tableta que el Gobierno les entregó el año pasado. Es decir todos los cargos docentes con sus respectivos decretos y también los datos de los administrativos cargados en una misma plataforma”.

También dijo que “están diseñados unos módulos, que ahora se van a ampliar, con la información sobre la infraestructura escolar para que se conecten con el Ministerio de Obras Públicas y sepan cuáles son las mejoras que van a tener en el futuro. No solo contará con la información de lo que ya cuentan sino de lo que está proyectado que se irá refaccionando o ampliando”.

"Ahora se les alivian las tareas de tomar asistencia y entrega del parte diario", Néstor Arellano.

Con la misma tablet que les entregó la Provincia cada docente puede acceder a la matrícula de todos sus alumnos por grado y división. “Ahora se les alivian las tareas administrativas de tomar asistencia y entrega del parte diario; y a futuro podrán cargar todas la notas en el boletín digital. De esta manera realizarán un seguimiento con estadísticas mucho más fácil que con el llenado de planillas en papel. Porque en tiempo real con la carga de asistencia diaria pueden comparar las ausencias o cómo van evolucionando sus alumnos con las notas”.

Una vez que se tengan cargados esos datos actualizados, Arellano dijo que “se puede conocer la asistencia de todos los alumnos de la provincia en el mismo día. En cambio con el formulario de papel hoy no se puede porque a ningún espacio llega toda esa información”. Y contó que “cuando efectuamos la evaluación de la calidad educativa el porcentaje que obteníamos era de un ausentismo del 20 al 25 por ciento, pero no teníamos contra qué comparar ese dato. No sabíamos si ese era un comportamiento habitual o excepcional. Ahora, al hacerlo diariamente, podremos hacer una comparación y nos servirá para estudiar, por ejemplo, patrones de deserción escolar”. Arellano contó que “hay estudios internacionales que muestran que cuando un chico está por dejar la escuela comienza a presentar un determinado patrón de ausentismo. Ahora, a medida que veamos el comportamiento de asistencia de cada alumno, podremos anticiparnos si estamos en presencia de posibles casos de deserción”. Y lo que es más interesante, según comentó, “es poder contactar al alumno para entender cuál sería el problema que lo obliga a faltar y dejar la escuela”.

El sistema también incorpora los datos de la infraestructura de cada escuela provincial.

Según confirmó el además secretario académico de la ULP, “San Luis no es ajeno al porcentaje de deserción escolar de la secundaria, que a nivel país alcanza al 50 por ciento y aquí es un poco más bajo, pero cercano a ese número”. Otro dato que podrán estudiar es la movilidad de los chicos entre escuelas y por localidades: “Además conocer el motivo y saberlo al momento que sucede, porque ahora será obligación tener actualizada la matrícula de cada escuela y hasta que no le dan de baja en la anterior no se le dará de alta en la nueva. Y tampoco se le podrá tomar asistencia".