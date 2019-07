Sorprendieron a tres vecinos de Quines con tres kilos de marihuana

Viajaban en auto, de regreso a la localidad, y fueron detenidos en un control sorpresivo. La Policía informó que uno de los sospechosos ya estuvo preso por la ley de drogas.

Los tres vecinos de Quines detenidos ayer seguramente no esperaban encontrarse con un control policial de rutina en la ruta. Por eso, cuando efectivos del Departamento de Lucha Contra el Narcotráfico los detuvieron para pedirles la documentación y vieron que uno de los ocupantes del Fiat Duna era un viejo conocido, los pesquisas no dudaron en pedir dos testigos para revisar el auto. La sospecha no estuvo errada: bajo uno de los asientos, en el piso del vehículo, viajaban tres ladrillos de marihuana que pesaron tres kilos y tenían como destino la localidad norteña. Uno de los sospechosos, que tienen 76, 29 y 18 años, ya estuvo preso por una causa de drogas.

Desde la oficina de Relaciones Policiales informaron que el procedimiento ocurrió la tarde de este domingo, cerca de las 19:30, a la altura del kilómetro 272 de la ruta nacional 20, entre Quines y Luján.

La directora de Lucha Contra el Narcotráfico, la comisario mayor Andrea Cura, le comentó a El Diario que un grupo de policías de la brigada antidroga de la Unidad Regional V se había apostado allí como parte de una nueva modalidad de operativos sorpresivos que se harán en toda la provincia.

Al detener el auto y reconocer al hombre de 29 años, conocido en el ambiente porque ya estuvo preso por violar la ley de estupefacientes, los efectivos decidieron requisar el Fiat y hallaron, en la parte trasera del piso, casi debajo del asiento del conductor, tres paquetes de marihuana compactada conocidos en el ambiente como “ladrillos”.

Además del estupefaciente los investigadores se incautaron de tres teléfonos celulares y de más de 10 mil pesos en efectivo.

Del procedimiento también participó personal de la Policía Caminera, que caído el sol secundaron a sus compañeros señalizando la zona del control y regulando el tránsito hasta el traslado de los sospechosos, que quedaron detenidos e incomunicados a disposición del Juzgado Federal San Luis.