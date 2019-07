El “Lobo” mendocino y su gran expectativa por el partido ante River

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Mendoza tendrá un desafío enorme esta noche cuando enfrente desde las 21:10 a River Plate por la Copa Argentina. La motivación por jugar ante el último campeón de América es enorme y así lo viven los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

Tras el desayuno en el restaurante del Hotel Mercedes Park los futbolistas del elenco mendocino se distendieron en el hall. Este lunes por la tarde el plantel se movió en cancha de Newbery, donde hizo una práctica muy liviana tras el viaje desde la vecina provincia.

Al margen de las diferencias entre uno y otro equipo, en el “Lobo” hay ilusión. Mucho más después del triunfo que Sportivo Estudiantes consiguió ante San Lorenzo de Almagro en mayo pasado.

“Tenemos mucha expectativa por el partido. Los chicos están con muchas ganas, muy motivados. Queremos que salga lo mejor posible, pero también sabemos que será complicado por el rival que tendremos enfrente. De todos modos lo vivimos como algo muy bueno, seguramente será una fiesta del fútbol”, sostuvo el vicepresidente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Luis Vila, en una entrevista con FM Lafinur.

“Durante el partido hay que estar muy concentrados, muy enchufados todo el partido. Así lo indica nuestro entrenador, Diego Pozo. Para ganar Gimnasia tiene que estar muy atento, dejar todo y jugar un gran partido y que River no juegue tan bien como suele hacerlo. Hay diferencias notorias en cuanto al plantel de cada club. Ellos tienen mucha jerarquía y nosotros un plantel joven con algunos jugadores de experiencia, pero así es la realidad. Hay que jugar de manera ordenada y dejar todo”, analizó el dirigente.

En cuanto al momento en que se disputa el choque por Copa Argentina, Vila reveló que la programación no siempre es justa con los equipos más chicos o de categorías inferiores.

“A nosotros el partido nos encuentra a mitad de camino porque estamos comenzando la pretemporada y con refuerzos recién llegados. Hace apenas una semana que se sumaron Iván Ramírez y Renzo Vera. Pero bueno, a veces la televisión y las agendas mandan más que el fútbol. Los compromisos de programación y agenda son más importantes y hay que aceptarlo. Nos hubiese gustado, tal vez, el 15 de agosto, por ejemplo, pero no se pudo. Para entonces tendríamos un plantel con más rodaje. De todos modos, aunque enfrentemos a River, esto es fútbol son 90 minutos y juegan once contra once. Nosotros tenemos una gran expectativa”, destacó.

"Igualmente, lo más importante es que el partido sea una fiesta con 28.000 personas disfrutando de un estadio que es impresionante. Nosotros queremos que sea una verdadera fiesta del fútbol y que todos podamos vivirlo de esa manera", cerró Vila.