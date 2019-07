Una cerveza villamercedina, entre las mejores del país

La copa no llegó para Argentina pero si para Villa Mercedes. Una cerveza local ganó la medalla de oro en la cuarta edición de la Copa Argentina de Cervezas. La bebida se disputó el puesto en una de las veintiséis categorías que propone la competencia, y se destacó entre unas 50 marcas de todo el país.

"Fue un premiaso para nosotros. Estamos muy contentos", expresó Luciano Corradi, quien junto a Juan Orive, llevan adelante "Rankel". El productor explicó que la Stout (que se caracteriza por su intenso color marrón) se destacó en la categoría "OatMeal- Dry- Cream", que representan a tres tipos de Stouts, y fue elegida por un exigente jurado, compuesto por veinticinco expertos de la Argentina.

"Es la primera vez que nos anotamos en la Copa Argentina pero es la tercera vez en la que la cerveza participa en un certamen. La verdad que es un gran reconocimiento", sostuvo. Corradi contó que para competir, antes debieron enviar muestras del producto para que el jurado pueda probarlas. Una vez que pasaron una serie de etapas, se dieron a conocer los ganadores. El equipo supo que se llevó el triunfo después de que se disputara la cuarta edición, el 29 de junio en Buenos Aires. "Lamentablemente no pudimos viajar pero cuando nos avisaron nos pusimos felices", dijo.

Corradi y Orive trabajan juntos desde el 2012 y son amigos de la infancia. Además de la Stout producen otros tipos de cervezas en una vivienda ubicada en Belgrano 379 donde tienen un espacio acondicionado para cocinar la bebida y en el que producen alrededor de 1.000 litros mensuales.

"Hacer cerveza es una pasión, un cable a tierra. Particularmente para mí, significa todo", Luciano Corradi.

Luciano, quien también es médico cardiólogo, contó que su pasión por la artesanal comenzó mucho antes. "Arranqué con Rankel en el 2003 cuando estudiaba en Córdoba, en esa época no había tanto furor por la cerveza y eran muy pocos los que la vendían. Yo lo hacía más que nada por hobby, siempre fue así, para los amigos. Cuatro años después hubo un encuentro de cerveceros y para ese entonces éramos 27 en esa provincia. Luego fuimos creciendo y en el 2012 me vine para Mercedes y me junté con Juan", recordó.

Para el médico, es "una pasión, un cable a tierra", un sentimiento que comparte con su socio y amigo. "Somos una familia. Particularmente para mí, significa todo. No creo que pueda vivir una vida como ahora sin la cerveza. Otra cosa que amo hacer es la música. Siempre busco realizar cosas que me atrapen", señaló.

No es la primera vez que la bebida ganadora recibe un reconocimiento. El año pasado, la Stout se llevó la medalla de plata en la Copa Cuyana que se disputó en San Luis. "Cuando estuve en Córdoba también se llevó una mención. Es bastante ganadora", comentó Corradi entre risas. "Esperamos seguir creciendo en la ciudad y expandiéndonos", finalizó el productor.