Clausuraron el bar del barrio Origone por música alta

La coordinadora de UCIM señaló que "el volumen no era el permitido para el rubro al que pertenece".

La Unidad de Control e Inspección Municipal (UCIM) clausuró preventivamente el bar "Cuba-Bahía", ubicado en Paraguay y avenida Presidente Perón. El domingo 15, este matutino publicó un artículo en el que los vecinos y vecinas del barrio Rafael Origone, donde funciona el comercio, se quejaban por ruidos molestos, suciedad y desmanes que se generaban todos los viernes a la madrugada.

La coordinadora de UCIM, Silvia Acosta, explicó que el operativo fue durante las primeras horas del viernes y que aplicaron la faja luego de constatar que el bar infringía la habilitación municipal, pero también a que no era la primera vez que incumplía la ordenanza.

"El local está habilitado como bar con difusión musical pero tiene que cumplir con diversos ejes. A pesar de que fueron advertidos en más de una oportunidad porque tenían la música fuerte, el viernes constatamos que seguían con esta actitud. De hecho hicimos controles con el decibelímetro y nos dio 64, cuando el límite para el rubro, es de 55. Todo esto fue a las 5:45. Además notamos gente consumiendo alcohol dentro del local y eso no se puede hacer. Otra de las consignas que tiene que respetar es que el comercio debe contar con un 70 por ciento de mesas y sillas, ya que no es un boliche, y esto no era así", aseveró.

Acosta también mencionó que esa misma madrugada, las camionetas de UCIM llegaron a la 1:30 pero el panorama era otro: "las mesas estaban, las sillas también y la música era como correspondía, pero todo cambió con el correr de las horas y volvieron a entrar en falta".

La coordinadora del área recordó que luego de que los vecinos y vecinas del Rafael Origone presentaran una nota en la Municipalidad, intensificaron los controles en el local para evitar desmanes.

"Cuando se hacen estas habilitaciones se firma un compromiso en el que se establece que se puede realizar la activad comercial pero manteniendo la convivencia con los vecinos de manera tal que no perjudique a nadie. Y notamos que en este caso no se está cumpliendo. Ya se le realizaron varias actas y después de las advertencias se aplicó la sanción", sostuvo.

Los inconvenientes, según señalaron los residentes de la zona, comenzaron en mayo cuando el comercio cambió de rubro y pasó de ser un centro cultural a un bar con difusión musical.

"El cierre es temporal, habrá que esperar qué dice la jueza de Faltas. Que tenga un permiso para funcionar como bar no significa que se puedan hacer fiestas o bailes, como en este caso. A simple vista parecía un boliche", manifestó Acosta.