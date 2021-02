La Comuna volvió a clausurar una obra ubicada en Junín y Mitre

Debido al incumplimiento de documentos solicitados con anterioridad, la Comuna clausuró una vez más una obra en construcción en las intersecciones de calles Junín y Mitre. El edificio cuenta con un espacio que puede implicar riesgo para terceros.

Inspectores de la Municipalidad de la ciudad de San Luis y personal de la Secretaría de Infraestructura tuvieron que detener la obra de nuevo dado que hay una estructura que no fue declarada en los planos presentados en 2019.

El coordinador de Inspección Municipal, Walter Hanisch, explicó que la obra ya había sido clausurada el miércoles pasado y los propietarios habían sido intimados, dado que la construcción no cumplía con los requisitos necesarios y por falta de documentación solicitada con anterioridad.

El espacio no declarado en los planos es una estructura del voladizo que implicará cargas permanentes y transitorias. Además, puede perjudicar a terceros que pasen por la zona.

"Sin tener la autorización correspondiente avanzaron con los trabajos en la parte superior, cuando se les había solicitado un proyecto de cálculo estructural. Se colocó una nueva faja y quedamos a la espera de que presenten la documentación", explicó el subsecretario de Planeamiento municipal, Diego Pacheco.

La documentación que tendrán que presentar los propietarios de la construcción deberá tener el aval del Colegio de Ingenieros y tendrá que cumplir con las exigencias y normativas edilicias del Municipio de la ciudad.

Las autoridades e inspectores constataron que la faja de clausura colocada anteriormente había sido violada para continuar con las tareas de construcción. Debido a esto y por orden del juez de Faltas, los inspectores, acompañados por la Policía de la Provincia, procedieron a realizar una nueva clausura de la obra.

"Avanzaban en la construcción de la parte superior del edificio, más precisamente sobre la ochava, arriba de la vereda, lo que puede ser peligroso para vecinos y transeúntes", indicó Hanisch.

El procedimiento concretado el viernes pasado fue en presencia del propietario del lugar y el ingeniero a cargo de la construcción. "Se les explicó el motivo de la clausura, se redactó un acta de infracción que fue elevada al juez de Faltas", dijo el coordinador de Inspección Municipal.

Las irregularidades en las construcciones no son una novedad en la ciudad. En los primeros seis meses del año pasado, la Dirección de Obras Privadas e Inspección de la Municipalidad relevó un total de 100 obras que no habían sido declaradas, por lo que no contaban con los trámites necesarios con el asesoramiento de profesionales.

Todas las irregularidades en las obras edilicias son derivadas al Juzgado de Faltas, para que dictamine el monto de las multas que deberán abonar los propietarios.