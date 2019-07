Transpuntano afirmó que le descontarán a los choferes los 2 días de paro

La compañía afirma que fue sin causa. Pero Fernando Miranda, uno de los delegados de la firma, dijo que la empresa no cuenta con el dinero para concretar el arreglo de paritarias. Esta noche deciden si continúan, o no, con el paro.

La empresa de transporte Transpuntano, indicó este domingo, a través de un comunicado, que le descontará a los choferes los dos días de paro al considerar que fueron sin causa.

Afirman que durante las tratativas para negociar las paritarias nacionales, la UTA convocó a un paro de actividades nacional al que se adhirió la seccional de San Luis. "UTA San Luis comunicó el día 18 de julio que el día anterior, miércoles 17, se había dictado una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación que ordenó incrementos salariales y un pago extraordinario", afirman, y agregan que "con malicia hacia los usuarios y la empresa, el paro de actividades de los días 18 y 19 no fue levantado, aún cuando el conflicto fue resuelto el día 17 de julio".

En otro de los párrafos agregan que: "Por tratarse de un paro sin causa, se procederá a descontar los salarios de los 2 días de abstención de tareas que realizó el personal. Transpuntano insta a abandonar los actos de violencia como método de presión y a encauzar el conflicto arbitrando los canales de diálogo y respeto democrático.

Sin embargo el delegado de Transpuntano, Fernando Miranda, dijo que siempre las medidas de fuerza fueron descontadas de los sueldo, y que en el arreglo se acordó que iban a pagar. "Uta arregló las paritarias, pero la empresa no se quiere hacer cargo. Nos dijo el señor Petrino que no tenía la plata para afrontar las paritarias, que antes eran subsidiadas, ahora no. necesitamos que firmen un acuerdo a través del que se van a hacer cargo de acá a fin de mes. Anunciaron al secretario gremial que si sale la paritaria no tenían para pagar", aseguró y agregó que si para esta noche no firman un continuarán con paro este lunes .