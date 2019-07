Matt Groening aseguró que habrá una nueva peli de "Los Simpson"

Si algo puede a los argentinos es su fanatismo por " Los Simpson " y su creador tiró la pelota a la tribuna: "No hay duda de que habrá otra película de Los Simpson uno de estos días. Disney querrá algo por su dinero", ironizó en referencia a la compra que realizó Disney en marzo pasado cuando adquirió los contenidos de Fox por 71 millones de dólares.

Ésta sería la segunda película de la familia, según anticipó el creador en la última San Diego Comic Con.

De todas maneras, aclaró que no está escrito el guión. "Esta es la verdadera respuesta. La primera película de Los Simpson casi nos mata", sostuvo sobre la serie que este año llegó a su temporada número 30.

"No teníamos un equipo B esperando para hacer la película, así que la hicimos el mismo equipo que animamos, escribimos, expresamos e hicimos la música para la serie de televisión. También yo hice la película. Eso fue en 2007. Y ya estamos casi recuperados, casi", admitió en una entrevista con CinemaBlend.

Los Simpson, Padre de familia, Modern Family, Los expedientes secretos X, How I met your mother, 24, Prison Break y Homeland, The Shield, Fargo, Louie, American Crime Story, American Horror Story, Sons of anarchy y The Americans, entre otras, son algunas de las series que adquirió Disney tras la compra de Fox.