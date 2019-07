Boris Johnson será el próximo primer ministro británico

El ex ministro y ex alcalde de Londres Boris Johnson fue elegido líder del Partido Conservador y, en consecuencia, será el sucesor de Theresa May al frente del gobierno británico, cargo que asumirá mañana.



Johnson fue el más votado por sus correligionarios en cada una de las fases de la pulseada interna, en la que participaron unos 160.000 afiliados, y en la última ronda se impuso al actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, informaron hoy fuentes conservadoras.



La primera ministra saliente, May, que está de forma interina en el cargo desde el 7 de junio, saldrá mañana definitivamente de Downing Street luego de haber renunciado al cargo de primera ministra en junio pasado, cuando el Parlamento rechazó por tercera vez el acuerdo del Brexit, como se llama a la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), negociado por Londres y Bruselas.



El Gobierno de Johnson tendrá ahora hasta el 31 de octubre para dar luz verde a lo pactado o prepararse para una salida de la UE sin acuerdo.



Según los datos difundidos hoy, Johnson recibió 92.153 votos frente a los 46.656 de Hunt, mientras que la participación electoral se situó en el 87,4 %,, reportó la agencia EFE.



Tras ser proclamado líder conservador, en un acto en el centro de conferencias "Queen Elizabeth II", frente al Parlamento de Westminster (Londres), Johnson agradeció el "servicio" dedicado por May a la agrupación y al Reino Unido.



En un discurso muy corto, el nuevo líder conservador aseguró que "unirá" al Reino Unido, al que le "dará energía" y un espíritu "de que podemos hacer" las cosas, y agradeció el "extraordinario honor y privilegio" que le dieron sus partidarios.



El paso forma de mañana implicará el viaje de May hacia el Palacio de Buckingham, donde le presentará formalmente su renuncia a la reina Isabel II y le informará que su partido tiene un nuevo líder.



Después, Johnson irá Buckingham para la tradicional audiencia con la jefa de Estado antes de trasladarse a la residencia de Downing Street y designar a sus ministros.

Télam.