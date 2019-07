Nación no le envía fondos al Centro de Día "La Esperanza"

Desde marzo no reciben los aranceles por servicios, que incluyen traslado, comida y talleres.

El Centro de Día "La Esperanza" no recibe los aranceles correspondientes al Programa Incluir Salud, de cobertura médica para personas discapacitadas dependiente de Nación. Los montos que le corresponden a la entidad por la atención de chicos con discapacidades están frenados por lo menos desde marzo de este año. Así lo aseguró Emilia Bertolino, licenciada en trabajo social de la institución. Ante la preocupación de que se afecte la prestación de servicios en la escuela, los docentes se plegarán el próximo martes a la manifestación nacional que afecta a cientos de centros de todo el país (Ver "Un reclamo que se siente en el país").

Esta cobertura de salud alcanza a 90 de los 130 alumnos que asisten al centro. Los montos son otorgados por la prestación de múltiples atenciones que brinda la institución como el traslado, tres comidas, "sumado a los talleres, la socialización y el abordaje interdisciplinario de la discapacidad", detalló.

"No se ha recortado en las comidas y esperamos no tener que llegar a esa situación, pero ha tenido que haber un ajuste presupuestario para poder llegar con lo poco que contamos. No se han reducido los servicios. En principio, si lo tenemos que ver reflejado en nuestros sueldos será así", aclaró Bertolino.

La trabajadora social indicó que el propietario de la institución también se ha valido de ahorros para continuar pagando los salarios de los docentes. "Él se suma a este reclamo, no es hacia él, sino que es al gobierno nacional. Y no es solo por nuestros sueldos, sino porque somos una de las entidades que asistimos y acogemos a las personas con discapacidad. Los chicos y chicas se quedarían sin un lugar al que ir, que los contenga y que pueda abordar su patología como corresponde", agregó.

Hay otro problema adicional. Además de no recibir los aranceles desde marzo, estos no se actualizan desde octubre de 2017. "La inflación se los comió, se perdió el valor que ha tenido en su momento", aseguró.

En San Luis, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud, se encargó de cubrir los gastos de transporte de los establecimientos a través de una coordinación provincial ante la falta de ayuda nacional.

El problema se replica en múltiples instituciones en distintas provincias, con envíos de carta documento y sin respuestas del Gobierno de la Nación. "Sabemos de otros centros que tienen demoras de hasta 10 meses", detalló.

Una suma de problemas

Las personas con discapacidad la pasan mal en la Argentina. Tal como publicó El Diario, en múltiples oportunidades sus dificultades tras el inicio de la presidencia de Mauricio Macri se incrementaron.

A mediados de 2017, la administración PRO realizó una masiva baja de las pensiones, que por el amplio rechazo social fue revisada. A ello se le suman las dificultades para acceder a pasajes de larga distancia por la nueva página de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte y su falta de disponibilidad constante.

Asimismo, Bertolino marcó otra traba reciente. Por lo que pudo averiguar hace dos meses, los trámites para acceder a pensiones está frenado, por la digitalización del sistema. "Antes se acordaba gestionarlo la Secretaría de Desarollo Social de la Nación, ahora pasó a Anses. Allí los empleados no han recibido la capacitación para hacer los trámites y no tienen los recursos para hacerlo", describió.