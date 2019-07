El intendente Enrique Ponce rompió con el Frente San Luis Unido

El poncismo le soltó la mano a la oposición provincial, aglutinada en el Frente San Luis Unido. El intendente de la capital, Enrique Ponce, tomó la decisión que fue informada en el ocaso del fin de semana, a través de un comunicado dirigido a la mesa ejecutiva de la alianza electoral transitoria conformada especialmente para los comicios celebrados el mes pasado, encabezada por la fórmula Claudio Poggi-Ponce como candidatos a gobernador y vice.



Según el documento que lleva la firma de los dos apoderados del partido liderado por Ponce (San Luis Somos Todos), Carlos Jacomet e Ignacio Campos, la ruptura con la UCR, Libres del Sur, Avanzar y el Pro "se sustenta en la necesidad de evitar la posibilidad de confusión del electorado de la ciudad en cuanto a la posición asumida por las fuerzas políticas, en relación a la pasada elección provincial y a las venideras de carácter nacional".



El divorcio de la alianza opositora provincial llegó casi dos semanas después de que el propio Ponce anunciara en redes sociales que el candidato para sucederlo sería Enrique Picco, actual secretario de Infraestructura del Ejecutivo municipal. Y que el propio partido haya solicitado, también por nota, que la lista que postula a Alejandro Cacace y Eugenia Gallardo para diputados nacionales deje de usar el nombre San Luis Unido.

Los comicios municipales serán el 10 de noviembre, oportunidad en la que se votará al próximo intendente capitalino y se decidirá la renovación de ocho de las quince bancas del Concejo Deliberante.





El Diario de la República intentó, sin éxito, comunicarse con alguno de los apoderados de San Luis Somos Todos para conocer más detalles acerca de la ruptura del frente opositor.



"El Frente San Luis Unido se creó con una finalidad específica, que fue enfrentar la coyuntura electoral de junio, para la que nos hemos juntado con otras fuerzas políticas locales y congeniamos para efectuar esa tarea electoral. Pero ya pasó y ahora creemos oportuno generar un nuevo frente que sí tenga en cuenta las elecciones municipales, lo que no quiere decir que no sea necesario o no estemos abiertos a generar un frente", explicó Jacomet al programa radial Nada Secreto de Radio Universidad.



Además, el delegado del partido poncista dijo que otra de las razones de la decisión fue para evitar una "confusión" entre el electorado de la capital puntana.



"En ese sentido, siempre estuvo claro; de hecho nuestro partido no participa de la alianza que postula en la elección nacional. Nos abstenemos de conformar cualquier tipo de frente en ese ámbito y quizás por eso podría generar confusión", indicó.



Sin embargo, Jacomet dijo que en el oficialismo municipal no abandonan la "impronta frentista" de diálogo, siempre que incluya "cuestiones que tienen que ver con el ámbito municipal", según afirmó. "Nosotros dejamos en claro que nuestro partido tiene el derecho natural de elegir quién va a ser el candidato que va a continuar con esa tarea, y creemos que Enrique Picco es el mejor esa tarea, que no es sencilla", señaló Carlos Jacomet.