Deolinda Sosa, transformó su angustia en sueños cumplidos en la Casa de la Música

Con su mochila a cuestas llena de discos y un poco de ropa para pasar los días, la cantautora Deolinda Sosa recorrió Córdoba de punta a punta. Los pueblos de su provincia natal recibieron el material editado por la artista que tuvo que vender su camioneta para grabarlo. Al volver a su casa en Río Cuarto, donde la esperaban sus hijos, la decepción se acrecentó antes que el éxito. En muy pocos lugares sus canciones fueron recibidas con alegría y los festivales, municipios o escenarios del interior cordobés no quisieron abrirle las puertas.

Angustiada, con el dolor del sentimiento de haberlo dado todo por su trabajo discográfico y recibir muy pocos halagos o propuestas de trabajo, la artista tomó una decisión fulminante. Otra vez con la mochila al hombro, lejos de su familia, con poca ropa y muchos sueños, el año pasado llegó a San Luis para cambiar el rumbo y probar si en estas tierras la recibían como ella lo merecía. El mismo día en que Sosa cumplía años, decidió hacer el cambio de domicilio y confiar en su suerte.

Las sorpresas y alegrías llegaron con el paso del tiempo. Deolinda comenzó a presentarse en bares y lugares de La Punta, ciudad que eligió para radicarse, también tuvo la oportunidad de cantar frente al gobernador Alberto Rodríguez Saá en la réplica de la Casa de Tucumán y de a poco dejó de lado las presentaciones cordobesas para vincularse del todo con San Luis.

Hace pocos días otros de los sueños de Deolinda se cumplieron en la provincia y terminó de grabar su próximo material discográfico "Esperándote" en los estudios mercedinos de La Casa de la Música, experiencia que vivió por primera vez en el complejo de la ciudad y que la dejó repletas de alegrías.

"Desde que pisé San Luis los logros y sueños se empezaron a cumplir de a poco y con paciencia. Grabar en estos estudios tan profesionales fue espectacular, algo que para cualquier artista es tan costoso, pero en este lugar es fabuloso", expresó Deolinda.

"Esperándote" llegará con tres canciones de autoría propia y dos piezas cuyanas que la artista considera claves para que el público puntano se enamore de su estilo.

"La primera vez que me presenté en San Luis me advirtieron que el público era diferente al resto del país. Que les gustaba mucho la música cuyana. Mi estilo se vincula más con los ritmos latinoamericanos, pero supimos desenvolvernos en el escenario y esperamos que este disco les guste tanto como me gustó a mí grabarlo", agregó Sosa.

La folclorista espera que las mezclas y los trabajos técnicos de grabación ya estén listos en los próximos meses para poder presentar su trabajo en algún escenario de la provincia. "Espero tener la posibilidad de cantar en los festivales de verano. Sería otro sueño cumplido el que tanta gente cante y baile mis canciones", concluyó.



