Personas con discapacidad reclamaron por la suspensión de la cobertura de salud

Este martes más de 200 personas se manifestaron en contra de la medida del gobierno nacional ya que aquellos que acceden al beneficio viven en situación de vulnerabilidad.

Ellos pueden estar enojados y tristes porque a partir de marzo de este año el gobierno nacional les suspendió el pago de la cobertura de salud denominada “Incluir Salud”, destinada a personas con discapacidad que viven en situación de vulnerabilidad. Aunque no lo demuestran y se hacen escuchar. Este martes, alrededor de las 10:30, junto a sus familiares, docentes y estudiantes reclamaron al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por sus derechos.

“El ajuste es para quienes reciben la pensión no contributiva por discapacidad, la ex PROFE. Nuestra institución corre riesgo de no poder continuar en funcionamiento. Son alrededor de 90 personas se queden sin la prestación de un servicio que es fundamental para ellos”, especificó Gimena Morales, que trabaja en el centro de día La Esperanza, donde concurren alrededor de 130 personas con discapacidad, de las cuales 90 utilizan la cobertura “Incluir Salud”.

Morales afirmó que los recortes y la inflación dificultan la continuidad del servicio. “Muchos ya están imposibilitados de conseguir sus medicamentos, además a los profesionales que los atienden no les pagan. Presentamos cartas documentos, hicimos todos los trámites legales, que se pueden hacer antes de salir a la calle. Buscamos visibilizar esta situación a nivel nacional. Compartimos con ellos el reclamo de sus derechos porque que trabajamos mucho en eso y esperar una respuesta concreta”, especificó y añadió que el centro de día La Esperanza pudo sostener el servicio completo y el pago de aranceles de los empleados, que son alrededor de cioncuenta, y expresó que no saben hasta cuándo podrá sostener a todos.

A través “Incluir salud” los beneficiarios pueden acceder a medicamentos, tratamientos, atención médica y a instituciones que realizan abordajes insterdisciplinarios de contención y apoyo como los centros de día, educativos terapéuticos, hogares y refugios, entre otros.

El próximo martes se volverán a reunir. Hoy participaron del reclamo las trabajadoras y los trabajadores de los centros de día La Esperanza; de "Newen"; del Programa Con Derechos-Fundación Despejarte.Com; del proyecto de investigación “Diálogo de vivires, prácticas de resistencia en organizaciones sociales y educativas”; de la cátedra libre “Salud comunitaria, colectiva del buen vivir: subsanando desigualdades; de la Asociación de medicina general y equipos de salud de San Luis; del curso electivo Psicología Social Comunitaria de la FaPsi y de la UNSL; psicólogas y psicólogos de Atención primaria de la salud; de La Bulla Comunicación Alternativa; de la asignatura Psicología Social, de la Licenciatura y el Profesorado en Psicología de la UNSL; del Centro de Prácticas Pedagógicas y Sociocomunitarias; del Colegio de Profesionales de Servicio Social de la Provincia de San Luis; de la Secretaría de Discapacidad- CTA Autónoma; de la CTA de trabajadores; del Movimiento de Participación Eatudiantil-MPE; del Movimiento Octubre; del Partido Comunista y CONAT; del PCR – JCR; y del Partido del Trabajo y el Pueblo.