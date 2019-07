Piden más seguridad en el Paseo de la Dársena, donde un motociclista atropelló a una nena

A pocos días de que una motociclista atropelle a una nena de 6 años en la bicisenda del “Paseo de la Dársena”, los vecinos y ciclistas que ocupan la ciclovía reclaman que haya más controles, mejor iluminación y cámaras de seguridad para terminar con la imprudencia de los motociclistas que invaden el camino como si fuera propio. Del área de Control Urbano del Municipio aseguran que ese problema se trata de un tema cultural y una falta de conciencia de los conductores, y aclararon que están a disposición de los vecinos para mejorar la situación.

“Esto no se termina más, ya estamos cansados, cada vez nos da más miedo de utilizarlas porque es un peligro. Yo la recorro siempre completa y esta es la peor parte, donde pasan una cantidad de motos y a alta velocidad”, aseguró Fernando Salazar, un vecino del barrio Altos del Oeste, quien solicitó que coloquen cámaras para mejorar la seguridad de la zona. “No solamente servirían para detectar a los motociclistas que generan un accidente, sino que también vigilaría más este tramo, que al estar en frente de un descampado hay robos constantemente”, manifestó.

Desde hace un tiempo, en la ciudad se fueron construyendo bicisendas que atraviesan diferentes zonas y barrios para que la actividad física para los habitantes y el tránsito de los ciclistas sea más seguro. Sin embargo, la realidad demuestra todo lo contrario, ya que esos espacios cada vez son más invadidos por las motos, a tal punto que los conductores no respetan ni la velocidad ni a los que realmente tienen la prioridad del espacio.

“Siempre que pasan nos tenemos que correr porque ellos no se mueven de la pista, y si les decimos algo nos insultan, nos tocan bocina o nos tratan mal”, comentó Nicol Sosa, una adolecente que utiliza la ciclovía todos los días para ir al colegio. “El año pasado frenó una moto con dos chicos, me tiraron de la bicicleta y me robaron la mochila. Por eso a veces cuando está por oscurecer evito pasar por acá”, agregó la joven.

Hernán Bogao, otro ciclista que circula en diferentes horarios por el camino, contó que a la noche es imposible utilizar el acceso. “Después de las 20 pasan los que van o vuelven de jugar a la pelota o los que salen del trabajo, y al no estar iluminado todo el trayecto es un peligro, ya que las motos pasan muy rápido y no ven a los que venimos en bici o caminando” lamentó el hombre, quien aclaró que hasta que no haya un control permanente del tránsito y carteles de concientización, la imprudencia va a seguir estando. “Necesitamos que la zona esté vigilada todo el tiempo, desde Güemes hasta Sallorenzo, hasta que uno recupere la tranquilidad de andar por este lugar”, solicitó.

La coordinadora del área de Control Urbano de la Municipalidad, Silvia Acosta, aclaró que realizan controles periódicos por esa zona, como así también en todas las ciclovías, sin embargo no logran dar con los infractores. “Cuando ven la camioneta utilizan la vía que corresponde, y si no se vuelven en contramano o pasan a toda velocidad para que no los paremos”, explicó la funcionaria.

A su vez, señaló que la manera de frenar esta imprudencia es trabajar con más tareas de concientización, en conjunto con los vecinos y la Policía de la Provincia. “Esto es un tema cultural y la mejor manera de frenarlo es que los conductores tomen conciencia de las consecuencias que pueden generar”, remarcó y luego adelantó que están a disposición de los vecinos que quieran reunirse para expresar sus inquietudes. “Trataremos de juntarnos con todas las partes necesarias para buscar una mejor solución y poder minimizar este problema”, afirmó.