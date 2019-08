Día del Niño: Las jugueterías esperan mantener las ventas

Los precios subieron hasta un 20 por ciento. Algunos negocios prefirieron no cambiarlos. Cuotas y supeditar ganancias, son algunas de las estrategias de los comercios.

La preocupación de los comercios del país fue evidente tras la escalada del dólar de este lunes. Los primeros gastos que se buscan recortar van de la mano del consumo. Y ante este panorama, las jugueterías se vieron en la encerrona de que mañana es el Día del Niño, su jornada más importante de ventas. A pesar de esto, según observó El Diario de la República, las compras en los comercios de la capital era sostenida ayer por la mañana, con la visita de 10 a 15 clientes por negocio.

Además se imponían las cuotas sin interés como modalidad de pago.

Los comercios consultados expresaron que las subas de los juguetes promedian el 20 por ciento y se dio el caso de algunas compañías extranjeras que ya habían modificado sus precios algunos días antes, de manera más elevada. Mattel, que tiene marcas importantes como Barbie, llegó al 80 por ciento en algunos de sus productos. Los comerciantes tomaron dos estrategias: en lo posible, aún no realizar las remarcaciones de precios, valerse del stock que poseen y ofrecer la venta en cuotas sin interés.

“Fue una semana complicada. Cuando ocurrió lo del dólar, la gente no andaba por el centro siquiera”, describió Fanny Luján, encargada de "Detalles", sobre calle Pringles. “Pero desde el miércoles hasta hoy estuvo bastante bien”, aseguró.

La novedad. "Cry baby" un juguete que simula lágrimas, es uno de los más pedidos.

“Hay una marca de afuera, Mattel, que tiene la línea 'Barbie', que se adelantó y hace dos semanas aumentó un 80 por ciento. No ha ingresado nada de esas muñecas porque es imposible ese precio. Después, dentro de las nacionales, hay algunas que aumentaron un 15 un 20, pero no han pasado listas de precios aún”, describió Luján. Marcas locales como "Duravit", de productos para bebés a niños de 9 años, ya han enviado nuevos costos, “pero estamos tratando de conservar los precios porque está difícil para todos”.

“Fueron un poco complicados estos últimos días. Pero en general venimos bien, tratando de remontar esta situación. Hay buena afluencia de público. Las ventas son sostenidas, pero hay un poco de trabajo porque hay listas que están llegando y la gente vio el precio la semana anterior”, apuntó Cristina Grosso, de "Algo Grosso", en su sucursal de calle Colón.

Los negocios ofrecen pagos de 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés para atraer clientes.

Apenas ocurrió la disparada de la divisa norteamericana, inmediatamente los importadores comenzaron a llamar al negocio. “No había manera de hacer reposición de las cosas que se iban acabando, por eso hemos tratado de mantener todo lo que se pudo” apuntó la gerente.

Los incrementos de compañías como "Mattel" y "Wabro" salieron directamente en el sistema informático con el que cuenta el negocio, al traer productos directos y estar en red con las importadoras. “Muchos de los precios que tienen puestos, el cliente viene y cuando lo vemos en la computadora, está aumentado, pero nosotros le cobramos el precio anterior, el que vio el cliente”, aseguró.

“Los precios han variado, pero no tanto como la gente cree. Por ahí vienen muy asustados. No hemos modificado salvo aquellos en que realmente subió un 20, un 15 por ciento. Es en muy pocos productos. La gente miró mucho este año antes de comprar y no nos pareció que volvieran a los dos días y vieran otro precio. Tratamos de amortiguar el aumento que tuvimos en algunos productos”, apuntó Alejandra Arías, de "Chiches", sobre calle Lavalle.

Es entonces cuando las cuotas sin interés juegan un gran rol para atraer clientes. Todos los negocios consultados ofrecían 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés en diferentes productos. En el caso de "Detalles" y "Algo Grosso", además ofertaban hasta un 20 por ciento de descuento si se pagaba en efectivo. También extenderán el horario de atención hoy. El rango de precios era un tanto más amplio. Iba de los 80 a los 4 mil pesos.

Los juguetes de moda

Las tendencias de juguetes preferidos son curiosas para el ojo adulto. En "Detalles", "Algo Grosso" y "Chiches" coincidieron en que "Lol" es muy requerido. Son esferas plásticas, que adentro contienen una muñeca o animales con múltiples accesorios. Hay de distintos tamaños y precios, más o menos en el rango de los mil pesos.

También en "Detalles" y "Algo Grosso" se vende muy bien el “Cry Baby” un bebote que “llora” cuando le sacan el chupete. El precio que tenían en "Detalles" era 4.499 pesos, con una rebaja a 3.600 si se pagaba en efectivo. Y la ilusión de tener un protagonista de "Toy Story", la película animada de Pixar, se replicaba en todos los negocios, en distintos precios. Allí había versiones de peluches y otras con botones de voz de "Buzz Lightyear" y "Woody".

Lo tecnológico también es una opción. Compumundo ayer ya había vendido tres consolas Play Station 4 por la mañana. A un precio de 30 mil pesos, se podía conseguir en 12 cuotas sin interés e incluía los controles y una membresía de 90 días al sistema online de la plataforma.

Al infinito. Los muñecos de "Toy Story" son los más populares.

Nintendo Switch, la rival directa, cuesta 31 mil pesos, pero su atractivo pasa por otro lado. Los controles se pueden acoplar y desacoplar para usar una pantalla portátil o valerse de la TV familiar. Allí los controles costaban un promedio de 4 mil pesos y los videojuegos van de los 500 a los 3.500 pesos. Al parecer las consolas actuales son más difíciles de piratear por lo que la compra de discos originales ha repuntado. Los más populares son el Fortnite y el FIFA, que costaban 2.500 y 3.100 pesos respectivamente.

En "Chiches" además apelaban a públicos más adultos. Allí se conseguían los famosos "Funko Pop", réplicas en miniatura y caricaturizadas de series, películas e historietas populares. Había de Chewbaccas de Star Wars a Freddy Kruger, el asesino de los sueños, a un precio base de 1.500 pesos. También había modelos a escala de barcos y aviones de guerra.