El frío no los frenó: niños de San Luis y Villa Mercedes celebraron su día

Los eventos programados en Parque de las Naciones, en La Pedrera y en el Molino Fénix no se suspendieron pero algunos sí se mudaron a lugares cerrados. A pesar del día gris, los chicos le pusieron color a la jornada.

El clima no sabe de festejos ni días especiales y por eso no perdona ni respeta evento alguno. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica en San Luis y Villa Mercedes la tarde de este domingo no superó los 6º, en el caso de la capital acompañada por un fuerte viento. Pero a pesar de esas condiciones adversas, los festejos del Día del Niño programados por el Gobierno de la provincia no se suspendieron, aunque algunos sí se mudaron a espacios cerrados.

En la capital, miles de familias desafiaron el fuerte viento y disfrutaron igual de una tarde a pura fiesta en el Parque de las Naciones. La jornada comenzó puntualmente al mediodía y a las 16 los organizadores decidieron terminar con las atracciones porque la temperatura se hacía sentir. Pero mientras estuvo el sol los chicos y grandes disfrutaron de las destrezas de la división Canes y la Montada de la Policía, que además llevóa los más chiquitos a pasear con los caballos. Además pudieron cumplir su sueño de subirse al carro de bomberos y formar parte como uno más de ese cuartel.

Los ministerios de Educación, Salud y las secretarías de Deportes, de la Juventud y de Cultura acompañaron con intervenciones artísticas, igual que el Programa Seguridad Vial, que instaló carpas con simuladores de manejo para que niños, niñas y adolescentes aprendieran, mientras jugaban, las normas de tránsito.

Además, durante toda la tarde los payasos, saltimbanquis y malabaristas del Circolibrí divirtieron a todos en la plaza de las colectividades. Y para el final los chicos de la Escuela de Rock de Pappo Napolitano se subieron al escenario y regalaron sus mejores canciones.

En el parque La pedrera el festejo se mudó al sector Digitalia, debajo del estadio. Para cerca de las 17 ya habían ingresado 10 mil personas. Las familias disfrutaron del Mago Gabriel, vieron al Payaso Pelazo, a Marito Diabolista y el cierre iba a estar a cargo de la banda Malos Vecinos. Durante la tarde se sortearon 400 premios.

La fiesta en el Molino Fénix tampoco se suspendió. Todas las actividades se desarrollaron en el teatro del complejo. Los organizadores estimaron que ingresaron más de 3 mil personas para disfrutar de los distintos talleres que ofrece el Molino y los shows del payaso Alexander, Marito Diabolista, el circo "Von Pérez" y la academia de baile "Stylo Dance".

Hubo 10 bicicletas para sortear, puestos de artesanos y golosinas de regalo para todos los niños.