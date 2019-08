La cremación es una opción cada vez más elegida por los puntanos

Según algunas empresas fúnebres de la provincia el precio del servicio oscila entre los 13 y los 50 mil pesos.

El fallecimiento de un familiar muchas veces puede llegar por sorpresa. Hacer los trámites para resolver un velorio y entierro no da tiempo para pensar y evaluar presupuestos para elegir el que más convenga. Pero atendiendo a la crisis económica que sufre el país, crece una tendencia que lleva a la gente a optar por el servicio de cremación por ser más barato a largo plazo. Según algunas casas velatorias de la ciudad de San Luis, las honras funerarias pueden costar entre 13 mil y 30 mil pesos, dependiendo de los servicios que se requieran. A eso hay que sumarle la inhumación en tierra, nicho o cremación -que algunas empresas la incluyen- y eso representa el mismo costo o un poco más por lo que se duplica el valor aproximadamente.

Si bien, los funebreros observaron que la sociedad puntana aún es bastante conservadora en cuanto a la elección del "destino final", destacaron que hay una alta tendencia hacia la cremación. Y en una de las empresas consultadas por El Diario, Amemoriales San Luis, llegan al 71 por ciento. El asesor de Previsora San Luis, Ricardo Péculo, manifestó que no solo San Luis, sino que "el mundo va hacia la cremación".

Péculo, que ostenta el título de ser el funebrero más famoso de la Argentina, afirmó que "la gente se orienta mucho hacia la cremación, por ejemplo en Capital Federal igualaron las inhumaciones y en San Luis llegan a representar el 15 por ciento y va en aumento". Para él es un error, "creen que se sacan el problema de encima, pero después me paran en la calle y me dicen que se arrepienten de haber cremado a su ser querido. Lo que sucede cuando es la familia quien pide la cremación es porque intuye que los hijos o los nietos no lo van a ir a visitar al cementerio y eso es lo que llamo la 'doble muerte', la física y la muerte del olvido, que es la que nadie quiere".

En promedio. Aseguran que de 35 servicios, 25 personas optan por la cremación.

El socio gerente de Los Álamos, Pablo Deluret, comentó que en promedio hacen entre un 30 y un 40 por ciento de cremaciones, pero advierte que no es la gran mayoría quienes lo eligen. "Todavía tenemos personas que piden velar en sus domicilios. Sin embargo es tendencia a nivel mundial", dijo en coincidencia con Péculo.

Deluret manifestó que "la gente elige cremarse porque no hay más lugar en los cementerios públicos y porque le sale lo mismo que pagar un nivel en tierra en los privados, pero en definitiva sigue siendo una cuestión de predilección".

Otros que vieron crecer la demanda de la cremación son la empresa Amemoriales San Luis. Su gerente de ventas, José Jofré, explicó que así "termina todo más rápido. Hacen el velatorio y después sale a cremación y listo, tenés todo incorporado y ni un gasto más". Aseguró que en un promedio de 35 servicios, 25 personas optan por la cremación del familiar, es decir un 71 por ciento, contra 10 que prefieren la opción tradicional, un 29 por ciento. "Estamos cremando día por medio. Mando dos furgones y cada vez estamos cremando más fallecidos", expresó.

Por otro lado, uno de los dueños de Parque de la Quebrada, Fernando Funes, contó que en el caso de su empresa la relación entre quienes prefieren la cremación a los que deciden enterrar a su pariente es "dos de cada diez. Sin embargo, esta opción va en aumento, pero se hacen muchos más servicios tradicionales".

"Por las conversaciones que he tenido, esto va en aumento por dos cosas, primero porque no hay espacio en los cementerios municipales y San Luis tiene ese problema, esto es sobre todo porque la población creció y no se toman los recaudos necesarios para ampliar lugares. El otro tema y para mí es el más importante, es la ideología de las generaciones que viene detrás nuestro. Hay un cambio de mentalidad hacia la muerte. Antiguamente íbamos al cementerio, mi papá me llevaba a ver a mis abuelos, y eso hoy no pasa tanto, creo que por eso crece la cremación también", indicó Péculo.

Los precios postmortem

Aunque los precios, según Péculo, oscilan entre los 27 mil y los 30 mil pesos en esta parte de la Argentina, -ya que se estipulan según la zona, por ejemplo en Buenos Aires y el sur del país es más caro que acá y mucho más que en las provincias del norte- cada empresa mostró sus valores y van desde los 13 mil hasta los 100 mil con todo incluido.

En la funeraria Amemoriales San Luis explicaron que un servicio básico de sepelio en tierra cuesta aproximadamente 25 mil pesos. "Esto es retirar el cuerpo, velar y sepultar en la ciudad de San Luis, en el cementerio municipal. Si la familia quiere un nicho, el precio asciende a 30 mil pesos y eso mismo cuesta una cremación", manifestó Jofré.

Agregó que si el difunto es trasladado a un cementerio privado el valor es de 27 mil pesos aproximadamente, siempre y cuando el tamaño del ataúd sea estándar, es decir, que no supere los 80 kilos. "Si tiene un peso mayor a los 150 kilos cambia el precio", explicó.

En cuanto a los costos, Funes indicó que en su caso la cremación con velatorio y ataúd sale 13 mil pesos y en parcela 15 mil, en promedio.

En Los Álamos fueron más específicos con respecto a los costos. "Hay dos servicios, por un lado el velatorio, que incluye el traslado del cuerpo, el acondicionamiento, ataúd, sala velatoria, trámites civiles y municipales, avisos en radio y diario, servicio de buffet, atención en sala y coche fúnebre, todo eso sale 25 mil más IVA o 30 mil pesos", detalló Deluret.

"El segundo servicio, es el destino del féretro (ataúd con cuerpo). Acá hay tres opciones: inhumación en tierra que puede ser en cementerio público o privado. Si tenés contactos en el público podés conseguir un lugar en el Del Rosario, sino tenés que comprar un nivel. A eso le tenés que agregar los gastos de inhumación que son lápida, placa, florero, tasas y servicios municipales, hay que hacer el pozo y taparlo. Inhumar cuesta unos 15 mil más el espacio de tierra (llamado nivel), todo queda en un total de entre 50 y 60 mil pesos", comentó.

La tanatopraxia es la técnica de preservación de un cadáver para ir al velatorio.

Ahora bien, hay dos opciones en la inhumación, o se va a la tierra como se detalló en el caso anterior, o a un nicho. Para llevar un cuerpo a un nicho hay que agregarle al costo del ataúd 10 mil pesos más. "Un nicho es más probable de conseguir en el Cementerio del Rosario, lo único que el ataúd debe ser de caja metálica sellada", explicó. Sino se puede comprar un nicho en un cementerio privado, "pero pagás lo mismo que tres niveles en tierra, son unos 50 mil pesos, por lo que entre sepelio y nicho son casi 100 mil pesos", manifestó.

En cuanto a la cremación señaló que cuesta lo mismo que inhumación en tierra. "Después del velatorio tenés unos 25 mil pesos más que incluye la gestoría de documentación porque hay que sacar un cadáver de la provincia, la cremación y la urna con las cenizas", indicó.

"La diferencia entre enterrar y cremar es el gasto postmortem, porque al no haber lugar en el cementerio público la gente está obligada a comprar uno en parque. Una vez que lo enterrás además tenés que pagar el gasto de mantenimiento, cosa que con la cremación no", dijo Deluret y describió: "Con las cenizas después hacés lo que querés, eso queda en el marco de la fe, porque desde el punto de vista legal hay un vacío que nada te impide tenerlas en tu casa o esparcirlas en la montaña, el único impedimento es religiosa. Para los católicos tienen que ser depositadas en campos santos que son los cementerios o los terrenos de la iglesia. En San Luis y en Villa Mercedes, hay iglesias en donde se hicieron cinerarios para que el feligrés lleve las cenizas, en su momento se pagaba 3.700 pesos al cura y ellos te las entierran ahí".

Piden salas velatorias al Municipio

En el Concejo Deliberante capitalino se presentó un proyecto de declaración para expresar la necesidad de instalar dos salas velatorias en el Cementerio del Rosario de la ciudad de San Luis, para que las personas que no pueden pagar el servicio de velatorio accedan de forma gratuita a este beneficio.

"La idea es brindar este beneficio a las personas de bajos recursos o que no tengan un seguro que les cubra el servicio de sepelio a sus familiares. Porque ante ese difícil momento, se hace lo que sea, entonces por ahí toman deuda que luego les cuesta mucho afrontar", expresó el concejal Federico Cacace quien fue el autor del proyecto.

Una vez por año el Concejo vota el plan de obras en el presupuesto para el año siguiente, "ahora es un proyecto de declaración y cuando sea el momento incorporaremos el presupuesto para hacer estas salas", contó.

Agregó que no tienen un costo elevado construirlas y que "tranquilamente se puede hacer por administración municipal".

El proyecto tomó estado legislativo ayer y pasó a la Comisión de Salud Pública. "Es una petición recurrente de los vecinos que no tienen recursos, sobre todo al Municipio, sumado al contexto económico que es muy duro, es una buena posibilidad de ayudarlos con esto, sobre todo porque es un momento de mucho dolor y sin tiempo", manifestó el concejal.