Villa Larca comenzará con la separación de los residuos domiciliarios

En septiembre la Municipalidad de Villa Larca comenzará a implementar la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos con la recolección diferenciada en la que los vecinos deberán separar la basura en secos o inorgánicos y húmedos u orgánicos. La idea es comenzar a trabajar con la ordenanza municipal aprobada hace unos meses.

La Comuna inició la semana pasada una campaña bajo el lema “Yo Separo, Yo Reciclo, Yo Amo Villa Larca”, con una charla destinada al personal municipal de servicios públicos y posteriormente se realizó con todos los empleados administrativos. "El objetivo fue que sepan de qué se trata, que estén conscientes que hay que empezar a separar, que tenemos que reducir y reciclar la basura", precisó la directora de Turismo y Asesora en Gestión Municipal de Villa Larca, Marita Cuello

Las acciones están acompañadas por una intensa promoción de comunicación, realizada simultáneamente en radio y otros medios, redes sociales, escuelas de la localidad, vecinos y organizaciones intermedias, con la intención de difundir la política del cuidado ambiental impulsada por el Municipio, con la determinación de que Villa Larca será pionera en la separación de residuos en el Departamento Chacabuco.

"Estamos trabajando para que dividan los residuos secos (cartón, el papel, vidrios y plástico) y húmedos (restos de comidas menos carne). En setiembre comenzaremos con la recolección diferenciada de residuos en una zona delimitada de la localidad que se definirá los próximos días. Los camiones pasan tres veces por semana, uno de los tres días levantarán la basura diferenciada, una semana será para los residuo secos y otra húmedos", describió.

Implementar la ordenanza también implica que intentarán reducir la cantidad de residuos orgánicos y para ello los vecinos deberán realizar un pequeño pozo en el patio de sus viviendas y enterrar la basura orgánica. "Lo depositado se va ir descomponiendo y se convertirá en tierra fértil. Sabemos que en los vecinos este proceso de separación nos llevará un tiempo, no será fácil ni a corto plazo pero apostamos que se podrá realizar", señaló.

La campaña también incluirá que el Municipio entregue bolsas de tela para ayudar a los vecinos a que no vaya con bolsas plásticas a comprar a los supermercados. "Queremos que no usen las de plástico, que si bien están prohibidas, aún siguen utilizándose", manifestó.

Según la funcionaria, otra finalidad es reducir la cantidad de basura, sobre todo los húmedos, que son llevados a la Planta de Reciclado y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) "El Jote", que está ubicada en la ruta provincial Nº 28, a casi 10 kilómetros de Merlo.

"Pensamos que en un futuro no muy lejano, el establecimiento va a colapsar, porque es demasiada basura que se genera en toda la zona y si no lo puede contener más, a dónde arrojaremos los residuos. Tenemos que cuidar que no suceda eso y que pueda seguir recibiendo. Además sería un ahorro para el Municipio, ya que debe pagar por cada kilo de basura que se deposita en la planta y podría gastar ese dinero en obras para la localidad", describió.

En el Departamento Junín, en Merlo y Carpintería, separan sus residuos domiciliarios. En la villa turística la recolección diferenciada se realiza en los barrios 272, 227, 131 y 156 Viviendas. Los días lunes, miércoles y viernes se levantan los residuos húmedos y los martes y jueves se realiza la de los restos secos.