Continúa sin definirse cómo se votará en las elecciones municipales

Otra sesión del Concejo Deliberante pasó este lunes sin que se tratará el sistema de votación para las próximas elecciones municipales del 10 de noviembre, una parálisis que mucho tiene que ver con la decisión de la Comuna de no consultar al Legislativo sobre este asunto . Convocada por minoría el jueves pasado, minutos después de las 11 de la mañana Federico Cacace, quien presidió el órgano, declaró desierta la sesión por falta de quórum y la definición por los proyectos de Boleta Única Papel y Boleta Única Electrónica se postergó una vez más para este jueves, a tan solo dos meses y 20 días de los comicios.

Las ausencias fueron las mismas que las de la semana pasada. Asistieron Cacace, Germán Ponce y María José Domínguez de San Luis Somos Todos, la fuerza del oficialismo municipal y Celeste Aparicio, Guillermo Araujo y Javier Suárez, de Avanzar y Cambiemos, afines al Gobierno nacional.

Casi todo el bloque del Frente Unidad Justicialista, de ocho integrantes, se ausentó, a excepción de Roberto González Espíndola, que promueve el proyecto de Boleta Única Papel. También volvió a faltar el concejal Luis “Piri” Macagno, del bloque unipersonal Identidad Popular. En contacto telefónico con El Diario, la concejal Johana Sosa del bloque peronista, aclaró que se viene ausentando hace varias sesiones por problemas de salud.

La sesión sólo tuvo la intervención del concejal Ponce, quien solicitó la elaboración de un informe para detallar los motivos de las ausencias y hasta deslizó la posibilidad de sanciones económicas. Cacace aceptó el pedido de informe, pero remarcó que las sanciones deben ser debatidas eventualmente en una próxima sesión.

González Espíndola apuntó por un lado a una interpretación distinta al llamado de sesión por mayoría, contemplada en el reglamento interno del Concejo. Al estipular 48 horas, no deja en claro si es en días hábiles o no, por lo que la sesión tendría que haberse celebrado el sábado. Aparte de eso, el edil se refirió a una búsqueda de “consenso” para definir el tipo de boleta a utilizar en los comicios municipales.

“Entendíamos que el jueves pasado, la falta de quórum había sido utilizada como una herramienta legislativa con la idea de buscar consensos. El fundamento del no quorum, no ha variado. Querer forzar una votación me parece que no da resultados, está a la vista. Si o si hay que sentarse dialogar y buscar un camino de consenso”, remarcó.

La ausencia del bloque del PJ no es casual. La semana pasada tomó notoriedad, tal como publicó este matutino, que el Poder Ejecutivo Municipal, a cargo de Enrique Ponce, celebró un convenio con la Casa de la Moneda para la impresión de boletas únicas de papel, en el medio del debate que se daba en el Concejo Deliberante. Esto se sumó a un decreto previo de julio que directamente reglamentaba el sistema sin pasar por el Legislativo municipal.

A pesar de que el intendente tiene la facultad de llamar a elecciones, algunos concejales marcaron que el sistema de boleta única papel no está contemplado en la Carta Orgánica municipal, que se pliega al sistema electoral provincial, que permite el voto sábana y la única electrónica. Por esto es que se había dado el debate en el edificio de Colón 561, para darle un marco normativo.

Se dieron varias reuniones en el concejo, con la participación de partidos políticos, pero Ponce siguió por vía decretos y de la semana pasada no hay quórum. Hoy a las 11 habrá una nueva reunión de la Comisión de Interpretación y Legislación, de la que participan Suárez, Cacace, Macagno, Norma Rosales y Juan Domingo Cabrera, estos dos últimos del PJ.