Los consumidores no saben cómo se aplica la quita del IVA

Aseguran que es engorroso constatar si se realiza el descuento. Además, insisten en la falta de información por parte de las distintas cadenas.

¿Cuál es el precio real de los alimentos? Es lo que intentan descifrar los consumidores cuando llegan a las góndolas de los supermercado, después de que el gobierno nacional anunciara la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los artículos de la canasta básica. El Diario de la República, realizó un sondeo por tres supermercados del centro de la ciudad de San Luis y comprobó que para los clientes es engorroso constatar si se le aplica efectivamente el descuento o no. Además, en uno le restringen al consumidor la compra hasta seis unidades de un mismo producto.

Mientras recorría las góndolas del supermercado "VEA", Elisa Lucero se mostró enojada al no ver la diferencia de precios. "Hace una semana compré la harina 0000 a 35 pesos, hoy está a 45. No sé cuál es el descuento y cómo lo implementan", dijo Lucero, quien agregó que tendrían que informar mejor al consumidor y señaló que los mayoristas exhiben el valor real y al lado el precio que quedaría con la quita del IVA.

"No sé a quién beneficia esta medida, porque los de clase media baja seguimos igual o peor. Cada vez que salís a comprar hay que llevar más dinero porque todo sube y no alcanza. Defensa del Consumidor tendría que controlar más los valores reales", precisó la clienta.

En un contexto de tanta confusión, los consumidores no notan la quita del IVA en las 14 categorías de la canasta básica: aceite de girasol, maíz y mezcla, arroz, azúcar, conservas de frutas, hortalizas y legumbres, harina de maíz y trigo, huevos, leche, pan y pan rallado o rebozador, pastas secas, yerba, mate cocido y té y yogur entero y descremado.

Durante las primeras horas de la mañana Estefanía Funes se propuso una misión: hacerle el descuento ella misma a los alimentos seleccionados y para su sorpresa quedaban al mismo valor. "Fui a varios súper y los precios son los mismos", contó indignada y expresó que ni los encargados de las sucursales le dieron una respuesta certera.

"Consulté y ni ellos saben cuáles son las marcas que tienen rebajas, porque hay ciertas yerbas, por ejemplo, que no entran (en el descuento). No están asesorados, no dan una respuesta clara y los carteles son tramposos", precisó Funes, quien destacó que por el momento en el bolsillo no sienten el impacto. "Los controles tendrían que ser más exhaustivos. El presidente Mauricio Macri dio una ayuda, pero siempre están los que se aprovechan", expresó.

Este matutino comprobó que las diferentes cadenas no le dan la opción al consumidor de saber a qué precio estaba antes un artículo, para conocer a ciencia cierta si en verdad se le aplicó o no el descuento. De todas formas, los precios en las góndolas no tendrán grandes bajas teniendo en cuenta que la suba del dólar fue alrededor del 30 por ciento y varios comercios inmediatamente aumentaron sus precios al mismo tiempo que les llegaron la lista de los nuevos valores.

"Tendrían que poner el valor viejo, para que uno pueda comprobar el nuevo costo", manifestó Laura Vega, que estaba en "Carrefour" y precisó que nadie informa si al pagar en la caja hacen la diferencia o directamente la quita del 21 por ciento está hecha.

De los tres supermercados que recorrió este matutino solo "Aiello Supermercados", pone una única condición y es que por cliente solo pueden llevar seis unidades de un mismo producto, salvo en el azúcar que lo amplían hasta diez. Sobre este tema Elisa Costa, gerente de la cadena, explicó que se tomó esta determinación para que los clientes no lleven de más y otros también lo puedan aprovechar. Además, señaló que el cambio de precios lo iniciaron el sábado pasado y que no pueden dejar el precio anterior porque dos etiquetas generarían confusión entre los consumidores.

Entre tanto, Macri difundió un mensaje el jueves pasado en sus redes sociales donde comunicó la quita del IVA, que tendrá validez hasta el 31 de diciembre.