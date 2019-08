Escalada: Valentina Aguado tuvo una gran actuación en el Mundial de Japón

Valentina Aguado suma competencias, rodaje y altura con el horizonte firme en tratar de conseguir un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Esta vez la puntana quedó 47ª en la clasificación general de lo que fue la Copa del Mundo de Escalada en Hachioji, Japón.

Tras completar las tres pruebas entre las mejores 50 del torneo, el balance fue positivo.

"Tuve un buen inicio en las pruebas clasificatorias de boulder logrando mi primer top en el campeonato, lamentablemente después no lo pude sostener y, más allá de que me sentí muy bien escalando y me divertí, no fue suficiente para semis. Lo mismo me pasó en las otras pruebas, estuve muy bien pero no alcanzó", dijo la escaladora puntana.

Valentina conformó el equipo argentino junto con Santiago García y el coach Tomás Vilariño. En la competencia participaron más de 250 atletas de 39 países diferentes, y los 20 mejores pasaron a la etapa final combinada, mientras que los siete primeros de cada género (con un máximo de dos por país) se transformaron en los primeros clasificados a Tokio 2020.

En la prueba Dificultad, Valentina finalizó 47º de 92 competidores con 26+ y 24 movimientos con 46.30 de penalidad. Así quedó a 20.47 puntos del Top 20 finalista. Mientras que Santiago fue 80º de 99 competidores con 18+ y 11+ movimientos.

En boulder, Aguado fue 49º sobre 89 deportistas con un puntaje de 2 tops y 3 zonas. Por otro lado, García fue 98º de 104 escaladores con primera zona.

Por último, en Velocidad, Valentina se ubicó 49º sobre 83 competidores con un tiempo de 10.633.

El próximo evento clasificatorio para Tokio será el 28 de noviembre al 1º de diciembre en el Campeonato Combinado de Escalada IFSC en Tournefeuille-Toulouse, Francia.

Seis atletas adicionales obtendrán su pase para los Juegos Olímpicos.