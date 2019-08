Clubes de San Luis y Córdoba se midieron en el Parque La Pedrera

Corridas, pases, tackles, tries y mucho corazón. La secuencia, común en el mundo de la ovalada, perteneció al Torneo Regional B de Rugby Femenino, certamen amistoso que de la mano de equipos de San Luis y Córdoba vivió en el Parque La Pedrera el sábado una jornada especial.

La competencia, que reunió a las uniones de rugby de ambas provincias, se realizó en la cancha auxiliar del parque y tuvo como principal objetivo darles rodaje a aquellos clubes puntanos que no participaron en el último Regional, el cual contó con Viento Norte de La Toma, Chancay de San Luis y Universitario de Villa Mercedes.

También significó una buena oportunidad para que el seleccionado juvenil femenino de San Luis se mida contra el cordobés, de cara al Torneo Regional de Selecciones (formará parte además el seleccionado mayor) que se pondrá en marcha en octubre, clasificatorio al Nacional que se jugará en noviembre en Paraná, Entre Ríos.

Representando a Córdoba estuvieron Mañke de La Calera, Aeroclub de Río Cuarto, Universidad Nacional de Córdoba "B" y la Selección Juvenil. Mientras que los conjuntos sanluiseños fueron: Ñanku de La Punta, Los Teros de San Luis, Los Puelches de Villa Mercedes y la Selección Juvenil.

En total se desarrollaron 12 partidos -con 3 actuaciones de cada equipo-, siendo todos enfrentamientos "picantes" y atractivos entre ambas provincias.

En cuanto a los resultados, frente al in-goal los más efectivos fueron Aero Club y Universidad Nacional de Córdoba "B", aunque las jugadoras de la "U" se quedaron con el premio en la mayor gracias a una mejor diferencia en el goleo. Mientras en los cruces entre los seleccionados juveniles, el visitante se marchó con 3 victorias.

El Regional "B" Femenino tuvo su primera entrega en La Pedrera y en dos semanas se desarrollará la revancha en suelo cordobés.

Resultados

Selección de San Luis 7- Selección de Córdoba 22

UNC "B" 27- Puelches 0

Mañke 24- Los Teros 17

Aeroclub 12- Ñanku 10

Selección de San Luis 12- Sel. de Córdoba 19

Los Teros 5- UNC "B" 36

Ñanku 22- Mañke 0

Puelches 0- Aeroclub 27

Selección de Córdoba 12- Selección de San Luis 0

UNC "B" 24- Ñanku 0

Mañke 17- Puelches 12

Aeroclub 34- Los Teros 0



Sandro González, un referente en el rugby femenino

Sandro González, referente del rugby femenino en la Unión de San Luis, fue uno de los artífices del torneo y en diálogo con El Diario de la República comentó: "Estos tipos de competencias nos viene bien a nosotros para saber en qué situación estamos. Actualmente la unión está en un proceso de captación de jugadoras, sobre todo juveniles. Los clubes no tienen categorías juveniles y esas chicas deben jugar con las mayores, que en el provincial se permite para darles una oportunidad. Tenemos que seguir trabajando en eso, crear una plataforma desde abajo, tener en un futuro infantiles", remarcó.

Actualmente el campeonato de mayores cuenta con 6 equipos (Universitario, Los Puelches, Chancay, Los Teros, Ñanku y Viento Norte), de los cuales tres estuvieron presentes en La Pedrera. "Se organizó pensando también en aquellos que no participaron en el Regional (Los Teros, Ñanku y Los Puelches), para que no estén parados tanto tiempo. Córdoba tiene buen nivel y a nosotros que vengan nos suma un montón", señaló el DT de Universitario.