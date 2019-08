Venecia: la presidenta del jurado dijo que no irá a ver la proyección de Polanski

La cineasta argentina Lucrecia Martel no acudirá a la gala de la película del director polaco porque prefiere solidarizarse con la víctima que lo acusó de violación.

La cineasta argentina y presidenta del jurado del Festival de Venecia, Lucrecia Martel, dijo que no acudirá a la gala de la película del director polaco, Roman Polanski, porque no quiere “aplaudirle” y prefiere solidarizarse con la mujer que violó.

“No puedo ponerme por encima de las cuestiones judiciales, pero puedo solidarizarme con la posición de la víctima”, dijo Martel tras confesar su “incomodidad” ante la inclusión de la cinta , J’accuse (El oficial y el espía).

“No me va a resultar fácil, y no voy a asistir a la gala de la película de Polanski porque represento a muchas mujeres que estamos luchando en Argentina por cuestiones como esta. No quiero ponerme de pie y aplaudir”, añadió, aunque enseguida precisó que le parecía “acertado” que el filme se incluyera en el concurso, entre otras cosas porque la víctima ha declarado que se siente resarcida y porque este “importante asunto” requiere “un diálogo que nos debemos”, señaló. Para añadir: “Qué mejor lugar que el festival para emprender ese camino”.

Polanski fue acusado en 1977 de violar a Samantha Geimer, de 13 años. Él admitió haber mantenido una relación ilícita pero alegó que fue consentida. Fue arrestado en marzo pero salió en prisión condicional tras pagar una fianza de 2.500 dólares.