“Pocas veces en la vida de un actor llega un personaje con estas características”

Desde que el primer día de abril se lanzó el primer tráiler oficial, que dura nada más que treinta y dos segundos, los fanáticos de “La casa de papel” no dejaron de sorprenderse. Algunos de los motivos de la expectativa por entonces eran, primero la definición de la fecha de estreno y, segundo, la presencia de un actor argentino entre los principales papeles de la serie. Rodrigo de la Serna, tan multifacético como capaz, interpreta a “El Ingeniero”, alias Palermo, el brazo derecho de “El Profesor”.

Creada por Alex Pina, la producción se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista en la historia de Netflix. Las desventuras de los atracadores se alzaron con un Emmy a la mejor serie dramática internacional y ya tiene definida una cuarta temporada, de la que Rodrigo también será parte.

Si bien ya se develaron los misterios que se adivinaban en el trailer, la mayor incógnita era saber cómo es que Berlín regresaba con vida, ya que en el episodio final de la segunda temporada es, aparentemente, acribillado a balazos por la Policía y muerto como un héroe para sus compañeros. Los realizadores lo resolvieron con un llamativo recurso. Los atracadores con nombres de ciudades volvieron a reunirse; esta vez millonarios y para dar un importante golpe, aunque también para escapar de aquellos que les juraron venganza.

Para la suerte de los seguidores, las perpetraciones de los personajes con máscaras de Dalí están lejos de terminar. Por lo menos así lo dijo Rodrigo de la Serna en una charla exclusiva que tuvo con “Cooltura”.

―¿Cómo te propusieron ser parte de la serie?

―Estaba en Madrid, promocionando la película “Yucatán”, que filmé allá con Luis Tobar, y recibí un llamado de mi representante que me dice: "Álex Pina quiere tener una reunión con vos". "¿El creador de La casa de papel?, ¡Vamos!", le contesté. Ahí nomás me cuenta un esbozo del personaje de Palermo y me pareció extraordinario. Un proyecto como el que me ofrecía Alex iba a involucrar nueve o diez meses de trabajo en España. Además, me estaba subiendo a un tren que iba a toda velocidad. Pero soy una persona más madura, que ha aprendido a administrar sus ansiedades, y la serie me gustaba, así que acepté.

―¿La habías visto?

―Algunos capítulos, había visto muy poco. Después la terminé de ver y me pareció buenísima. La serie fue concebida para la televisión española, que tenía un target amplio y tenía que conformar al niño de 10 o 15 años y a la señora. Ahora, para la nueva temporada, han montado un dispositivo narrativo y técnico que va en una dirección más puntual.

―¿Cómo era la energía en el set?

―Mis compañeros me recibieron muy bien. Yo llegué con la mochilita al hombro y me miraron como diciendo "¿quién es este?", pero la verdad es que estoy muy contento porque me aceptaron como parte del elenco de inmediato. Mis compañeros son excelentes.

―¿Te costó algo en particular componer el personaje?

―Pocas veces en la vida de un actor llega un personaje con estas características y en una serie que es un éxito rotundo. Martín "Palermo" es un ingeniero brillante, es un misógino, muy creativo, un intelectual carismático y un loco de mierda; que ya sentó su participación en la cuarta temporada. Así que supongo que el personaje seguirá creciendo.

―¿Cuál es la relación del personaje con Argentina?

―Si bien no se llama "Martín Palermo", sí tiene una relación. Martín (Palermo) nos dio muchas alegrías a los hinchas de Boca, tuvo una carrera muy exitosa, es un jugador increíble, así como Román Riquelme. Si bien soy de Boca, no soy fanático, recuerdo que iba a la cancha con mis primos y para mí tiene algo mágico. Además el barrio de Palermo en Buenos Aires es muy lindo y cultural, allí vivieron Borges, Cortázar y es un laberinto intelectual de cineastas, escritores, músicos y artistas. Así que para mí la relación es fuerte. Pero el personaje debe su nombre a la ciudad italiana.

―En la serie hay escenas de Argentina, con manifestaciones en las calles…

―Sí, tal cual. Tiene que ver con esto de mostrar la realidad y en este atraco viene a dar un golpe contra ese paradigma, este sistema perverso que arroja a la marginalidad a millones de personas. Y Argentina está en el foco de esas situaciones. Esa mirada crítica de la serie que cuestiona, que pone un foco en el hastío y en la injusticia de este sistema financiero que asfixia y margina a millones de personas. Ahí está el por qué de cómo replicó en todos los países del mundo. Sin ir más lejos, el éxito que se dio en Argentina, donde sabemos de los avatares y las crisis financieras que sufrimos.

―¿Pudiste ponerle tu propia impronta a Palermo o debiste ceñirte al guion?

―El guion está muy bien realizado, con los detalles justos. También hay que decir que los autores tienen un plus, porque además de entender de dramaturgia y guiones, son comunicadores sociales. Eso creo que los ayudó a que esto sea un éxito masivo e iconográfico como el overol rojo o la careta de Dalí.

―¿Cómo tomaste la repercusión de tu participación en la serie?

―Es impresionante, tanto la repercusión en las redes como en la calle. A cada lugar que fuimos promocionando la serie la recepción fue única. Cuando llegamos a Buenos Aires tuvimos un recibimiento muy cálido, no me lo esperaba.

―¿Fue cuando hicieron un "atraco" en la Bombonera con “Berlín”?

―Jaja, sí. No pude atajarle un penal a Carlos Tévez, también le pegué bastante mal a la pelota… hubo goles pero también chilenas fallidas. Incluso Carlos se dio el gusto de hacer chistes sobre el nombre del personaje.

―¿Ya pudiste comer el asado con tus compañeros de tu banda "Yotivenco"?

―Aún no, porque andaba de acá para allá. Pero sí me junté a comer pizzas en una pizzería muy tradicional de Buenos Aires. Está muy caro el asado, pero pronto nos juntaremos y nos sacaremos el gusto.

―¿Podrías decir que en tu carrera acertaste siempre con la elección de tus personajes?

―Si bien ya he pasado por personajes como paciente psiquiátrico, Okupa, Mozart, San Martín, Jorge Bergoglio, Juan Manuel de Rosas entre otros papeles, como en “Diarios de motocicleta”, puedo decir que elegí los que consideré correctos en determinados momentos. A veces uno se equivoca y algunas otras acierta.