"Estos incendios son producto del reemplazo del bosque por cultivos"

El investigador del Conicet Esteban Jobbagy, que se desempeña en el nódulo San Luis de esa institución, respondió un cuestionario que le hizo El Diario de la República sobre los motivos que produjeron los incendios en la región amazónica y las consecuencias que provocan en el continente. Respecto de la motivación de los siniestros explicó que “estos son fuegos que existen todos los años y en especial en esta época en las zonas boscosas de Sudamérica, que incluye la Amazonia, pero también al Gran Chaco y otros sistemas de bosques en nuestro país. En este caso son producto del reemplazo de bosques por cultivos anuales como soja y maíz, o perennes como las pasturas”.



El docente de la Universidad Nacional de San Luis indicó que “el impacto que provocan estos fuegos a nivel continental se nota sobre el clima y a nivel global implican que el carbono que estaba en la madera, las raíces de los árboles y hasta en el humus que puedan estar en los suelos del bosque, se pierda y se vaya hacia la atmósfera. Esto genera un aumento del poder invernadero y ese impacto es global, porque afecta al mundo entero y no a un lugar en particular”.



También señaló que “los bosques tienen un papel que empezamos a entender cada vez como más importante en la recirculación de humedad. En términos simples sería que las lluvias de verano que llegan a lugares como el noroeste de Argentina y todo el corredor oeste, hasta San Luis inclusive, reciben la humedad reciclada de Amazonia. Es decir, la lluvia que tuvo lugar en esa zona es evaporada por la vegetación, llega hasta aquí y se vuelve a transformar en lluvia. Y para que eso suceda es necesario que se produzca una gran transpiración de agua desde las hojas del bosque. Pero si ese bosque no está, se puede ver afectado ese reciclado. Por eso las lluvias en esta parte del mundo dependen de que suceda ese fenómeno en el Amazonas. Y si se pierden esos bosques, entonces estaríamos en problemas”.



Pero aclaró que “esto generó algunos mitos que no han sido debidamente discutidos, como es la cuestión del oxígeno. Si la Amazonia tiene más fuegos no nos vamos a quedar sin oxígeno, porque el aporte que hace es de casi el 21 por ciento. Pero sí es importante para los países que la alojan en sus territorios como fuente de recursos, reserva natural o espacio de desarrollo. A nivel mundial hay mucho interés más por el simbolismo que por recursos concretos que afecten a la gente fuera del Amazonas”.



"Estos fuegos existen durante la época seca del año, pero este año en particular fueron el doble de lo habitual”



Contó que estos focos de incendios “no son un frente macizo de fuegos que avanza cubriendo todo un espacio muy grande del continente y que cruza fronteras. Son en realidad focos que existen porque alguien hizo un trabajo previo de corte de madera, acordonamiento y acumulación, con el correspondiente secado. De otra manera no podría quemarse. Ese trabajo se hace regularmente y en esta época del año para prender fuego con el único objetivo de liberar esa tierra lo antes posible para cultivar. Estos fuegos existen durante la época seca del año, pero este año en particular fueron el doble de lo habitual”.



El papel que juega el nuevo gobierno que lidera Jair Bolsonaro también fue analizado por el especialista en Ecología: “Uno de los argumentos es que este gobierno de Brasil tiene una política mucho más laxa sobre el control de la deforestación del Amazonas”.



Jobbagy agregó que el mundo hoy mira al Amazonas por distintas razones: “Por jugar un papel relativamente importante en la circulación de carbono, porque es una reserva de diversidad muy grande y diría que tiene un papel simbólico porque es uno de los grandes sistemas boscosos que todavía mantiene muchas áreas naturales. Incluso con pueblos originarios que no han tenido casi contacto con nuestra civilización occidental moderna”.



Además contó que científicos argentinos tienen proyectos de investigación en colaboración con países vecinos, “pero hasta donde yo sé no hay ninguno referido al Amazonas. En cambio hay muchos argentinos trabajando en la conservación, funcionamiento y producción de cultivos dentro de bosques tropicales o subtropicales. Porque nuestro país comparte un bosque denominado Selva Atlántica con parte de Brasil y Paraguay, que es el bosque misionero”.



El investigador opinó que “la humanidad entera puso sus ojos en Amazonia porque es un símbolo: es un pedazo de selva húmeda y de las más exuberantes del mundo que todavía se conserva. Pero hay muchos más bosques en el planeta y nuestro país tiene algunos muy importantes como el Gran Chaco y El Espinal, que incluye los de Caldén, que son muy importantes para nuestra provincia. Allí se aloja la parte más seca de estos bosques y merecen toda nuestra atención, valoración y cuidado”.

Esteban Jobbagy, palabra autorizada



Esteban Jobbagy integró el Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC) que en 2007 recibió el Premio Nobel de la Paz, compartido con el exvicepresidente de EE.UU. Al Gore.

Se recibió de ingeniero agrónomo en la Facultad de Agronomía de la UBA y obtuvo el título de Magister en Recursos Naturales. Realizó su doctorado en Ecología en la Duke University (Estados Unidos). A su regreso se radicó en San Luis: es profesor de la UNSL e investigador del Conicet. En agosto 2018 fue promovido a la categoría de investigador superior, la más alta de la Carrera del Investigador Científico del Conicet.