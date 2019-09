Alumnos y padres piden que no se cierre su colegio

Con una protesta pacífica, parados en la puerta del edificio al que concurren para aprender todos los días, un grupo de alumnos acompañados por sus padres pidieron que su colegio no cierre las puertas definitivamente. Se trata de la Escuela Adventista ‘Profesor Adolfo Lista Hugo’, que contiene a cien alumnos del nivel primario y que a raíz de los problemas económicos que genera la crisis que vive el país, sus directivos adelantaron que en 2020 clausurarán el establecimiento.

La escuela es privada y cobra una cuota accesible si se compara con otros colegios: percibe $3700 por mes por cada alumno, pero los fondos que esos pagos generan no alcanzan para sostener la continuidad de las actividades. Hace pocos días, los padres fueron notificados que, de continuar los problemas económicos, cerrarán las puertas y tendrán que buscarles banco a sus hijos en otros centros educativos.

Alertados por este panorama, los padres decidieron este jueves dar a conocer el mal momento que atraviesa toda la comunidad educativa de la ‘Profesor Adolfo Lista Hugo’ y protestaron con pancartas y banderas en la puerta del colegio.

Según los papás, la dirección de la escuela realizó todos los trámites para recibir una subvención por parte del Estado provincial, pero todavía no recibieron una respuesta concreta sobre ese pedido.

“Nos reunimos hoy de manera pacífica, estamos haciendo un abrazo simbólico para pedir que la escuela no cierre sus puertas para la matriculación del año que viene. Estamos angustiados, desesperados por esta situación. Tanto nosotros como los chicos no queremos que la escuela cierre”, expresó María Pereyra, mamá de una alumna de 5to grado.

“La escuela no puede sostenerse sola con los ingresos de las cuotas y ya hizo los trámites ante el Ministerio de Educación para recibir una subvención. Creo que tenemos todas las condiciones para acceder a esa ayuda, la necesitamos urgente. Lamentablemente no podemos ahora ir a buscar otra escuela para nuestros hijos”, añadió.

“En mi familia somos católicos pero elegimos la escuela por sus valores, por su enseñanza, su transparencia. Por todo lo bueno que aprenden nuestros hijos. Es un colegio que no está marcado por la cuestión religiosa, les inculcan valores muy lindos, no aspectos meramente religiosos. Estamos muy preocupados porque no abrirán la matrícula para el año próximo y no sabemos que vamos a hacer con nuestros chicos”, expresó Sergio Flores, un papá de un alumno de 5to grado.