El Diario firmó un acuerdo para disminuir la brecha de género

Se propone deconstruir estereotipos, generar contenido no sexista y promover una agenda equitativa.

Con un rumbo marcado, El Diario de la República trabaja desde hace algunos años para informar con perspectiva de género desde todas las secciones que componen cada edición. Por eso participó de la firma de un acuerdo histórico en el que 42 instituciones, entre ellas nueve empresas periodísticas, se comprometieron a deconstruir estereotipos, promover la participación de mujeres y personas trans en sus equipos de trabajo y estimular la producción de contenido no sexista. Fue dentro del Foro Federal de Políticas de Género en Periodismo y Publicidad, que se desarrolló el jueves y viernes en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Las organizaciones Comunicación para la Igualdad y Fundeps convocaron a periodistas, comunicadores, publicistas y trabajadores del sector a ser parte del Foro Federal donde el objetivo era, justamente, intercambiar experiencias y debatir con representantes de todas las provincias las formas en que se comunica, se produce contenido, se informa y se publicita con perspectiva de género y cuáles son los puntos débiles en los que aún hay que trabajar.

En el inicio del encuentro se firmó el acuerdo compromiso, un acta simbólica donde se invita a cumplir con algunos parámetros para disminuir la brecha de género desde la comunicación y los medios.

Allí 14 agencias de publicidad, nueve empresas periodísticas, seis instituciones académicas, tres sindicatos, seis asociaciones profesionales, cuatro cámaras empresarias y un organismo del Estado acordaron, entre otros puntos, comprometerse a generar políticas de género que mejoren la participación y el acceso de mujeres y personas trans, a trabajar en la deconstrucción de estereotipos sexistas y en la disminución de prácticas violentas en los ámbitos laborales, a capacitar al personal, y a desarrollar políticas de cuidado y de conciliación entre la vida familiar y laboral y promover la agenda de género en sus contenidos.

La firma del acuerdo es un paso importante, ya que insta a los medios y agencias a desarrollar estrategias y participar activamente en pos de una disminución de las desigualdades. El Foro continuó con una charla magistral de la periodista especializada en temas de género Luciana Peker, quien analizó publicidades machistas de hace algunos años y celebró “todo lo que hemos avanzado”. Además reflexionó sobre el espacio de las mujeres en los medios: “Hay diarios que no le dan lugar a columnistas mujeres y hay días en los que no salen notas escritas por mujeres. A veces no existimos para los diarios”. A sala llena, la también autora de varios libros sobre la temática, aseguró que “hay formas de producir que se tienen que caer, como el machismo de los productores, creativos y editores”.

La segunda jornada contó con cuatro paneles que abarcaron temas bien concretos: “Políticas de cuidado”, “Derechos Laborales y Sindicalización”, “Periodismo y Género” y “Publicidad y Género”. El primero tuvo a exponentes de diversos ámbitos, como periodistas, docentes y miembros del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, quienes pusieron sobre el tapete cuestiones como la feminización de los cuidados de niños y adultos mayores, algo que repercute en la profesión y economía de las mujeres y constituye, si se quiere, el nudo principal de las desigualdades de género.

En la siguiente mesa se trataron temas como el acceso de la mujer a los sindicatos y la participación activa en las decisiones gremiales. El panel posterior tuvo la participación de una representante de la provincia. Gabriela Toledo, jefa del Subprograma de Estrategias para la Capacitación y Comunicación de la Secretaría de la Mujer, dejó un mensaje para las decenas de periodistas y publicistas: “El patriarcado nos atraviesa pero la comunicación también. De ustedes es la tarea de llevar este mensaje de empoderamiento”. “Estos encuentros fomentan el intercambio de saberes y experiencias con un alcance federal y poder participar como panelista fue una experiencia sumamente valiosa y enriquecedora, y me termina demostrando que San Luis es pionero, hacemos punta en un montón de cosas relacionadas con los derechos humanos”, aseguró a El Diario.

Sus compañeras de panel fueron Viviana Mariño, editora de Política del diario Tiempo Argentino; Nicole Insignares, responsable de Sustentabilidad del Grupo Clarín; y Silvia Hernández, coordinadora Técnica de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA; quienes expusieron temas como la reciente incorporación de una editora de Género en el diario Clarín, las estrategias para trabajar la perspectiva de género, la situación de las mujeres graduadas de la UBA, entre otros. El encuentro cerró con un debate sobre el machismo en la publicidad, con representantes del sector que intercambiaron experiencias y puntos de vista.