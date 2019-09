En el último mes los equipos de GNC aumentaron un 25%

La estampida del dólar después de las PASO sigue dejando sus coletazos en los comercios. Otra de las víctimas es el rubro del Gas Natural Comprimido (GNC). En un sondeo, El Diario de la República comprobó que en el último mes los equipos aumentaron un 25 por ciento. Un tubo mediano de quinta generación puede llegar hasta los 60 mil pesos.

Rodrigo Marcos, dueño de "Nico Gas", comentó que en su local de diez consultas se concretan seis. "La gente está expectante para ver qué sucede. No hay muchas posibilidades de llenar el tanque del auto. No hay dinero", dijo Marcos, quien señaló que es muy grande la brecha entre el precio de los combustibles líquidos y el GNC, ya que el primero ronda los 55 pesos el litro y el otro los 25 el metro cúbico.

"En los cuarenta años que está el gas en el país nunca hubo una diferencia tan grande", detalló y señaló: "Después de las PASO automáticamente nos llegó el nuevo listado, en donde establecía que la suba era del 25 por ciento, pero no podemos trasladar todo el costo a los productos; así que decidimos aumentar 10 por ciento. Ya de por sí esta difícil la mano, si subo no vendemos nada", explicó Marcos. Destacó que en su comercio un tubo mediano de quinta generación sale 30 mil pesos, mientras que el grande lo tiene a 38 mil.

Además manifestó que hoy desde los vehículos más económicos hasta los de última gama optan por instalar equipos de GNC. "Antes de sacar el auto de la concesionaria van a consultar los precios para colocar los tubos. Hacen números y saben que de otra forma se les complica para andar", aseguró.

Lo mismo sucede en "Zama Ingeniería". Su encargado, Ricardo Von Euw, manifestó que la suba de la moneda norteamericana hizo que tanto las instalaciones como las consultas se paralicen. Precisó que de todas formas conviene realizar la conversión, ya que el ahorro es cerca del 60 por ciento.

Señalan que el valor de un tubo mediano de quinta generación promedia los $40 mil.

"El precio de los combustibles líquidos se mantiene, pero de acá a los próximos tres meses superará los sesenta pesos. Hoy los clientes están expectantes", manifestó.

Von Euw dijo que los valores de los tubos subieron un 25 por ciento y detalló que uno mediano de quinta generación ronda los 42 mil pesos, mientras que el grande está cerca de los 50 mil. Remarcó que además de un menor precio relativo, otro de los beneficios de cargar GNC es que se trata de un combustible ecológico.

En “El Cordobés”, cuyo dueño es Jorge Tamagnone, las conversiones durante el 2019 habían crecido hasta un 30 por ciento en comparación al año pasado, pero después de la escalada del dólar las instalaciones ingresaron en una meseta.

Comentó que los clientes optan por pagar los equipos en efectivo y tarjeta de crédito. "Estamos en un país inestable. La gente depende de los intereses de las tarjetas. La inflación sube a diario y ese número dentro de un mes no es nada. El cliente paga una cuota fija y sin correr el riesgo de que se modifique, como pasa con los créditos prendarios o UVA", dijo Tamagnone. Además señaló que para cerrar las operaciones muchos clientes prefieren abonar la mitad con dinero y la otra mitad en cuotas.

El comerciante coincidió que los valores de los cilindros aumentaron en promedio un 25 por ciento. En su local el tubo de quinta generación, con autonomía para unos 120 kilómetros, sale 43 mil pesos, mientras que el de 90 litros cuesta hasta 60 mil pesos.

En consonancia con Marcos, el dueño de "El Cordobés" destacó que hoy en día el interés por la colocación de los cilindros en autos de alta gama se ha incrementado. Van desde un BMW, Toyota Hilux, Vento y Ford Ranger. "El precio del combustible está insostenible, más el mantenimiento de patente y el seguro. Una manera para disfrutarlo y no gastar tanto es con el GNC. De otra manera hoy salir a recorrer o pasear se complica mucho", remarcó.