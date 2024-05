Gas: el Gobierno prometió que este jueves se normaliza, pero hay dudas

Después de la inesperada crisis en el sistema energético que obligó a cortar hoy el suministro de gas a más de 100 industrias y unas 300 estaciones de servicio en varias provincias, el gobierno nacional salió a prometer que a primera hora de este jueves el suministro estaría restablecido.

El vocero presidencial Manuel Adorni remarcó que "llegó al país el buque de Petrobras, que se encuentra descargando el material" necesario para el abastecimiento energético. "Se estima que el servicio volverá a funcionar hoy a la noche", señaló en la habitual conferencia de prensa matutina.

Según explicó el funcionario nacional, el problema fue que la carta de crédito que emitió el Gobierno a través del Banco Nación a Petrobras por 22 millones de dólares, no había sido confirmada por la empresa basileña: indicaron que no habían podido documentar la transferencia, por lo que no había autorizado la descarga del cargamento de gas.

“Hubo un problema con la carta de crédito, el viernes emitimos el pago y hubo un rechazo de la empresa, tema que se terminó solucionando, por eso hoy a las 9 comenzó la descarga del gas”, contó al respecto tras la aclaración de la Secretaría de Energía.

El buque con GNL (gas natural licuado) estaba amarrado en el puerto de Escobar.

Adorni aclaró aparte que el país atraviesa “el invierno más crudo en los últimos 44 años”, lo que agravó la situación, al igual que el incremento del 55% en la demanda de gas en la variación interanual.

“Más allá de que es muy difícil saber en términos de demanda y de distribución qué es lo que nos deparará el invierno, estamos haciendo todos los esfuerzos para que no ocurra y así lo deseamos, y nos parece que así ocurrirá”, prometió. “Detrás de este barco hay otra decena de barcos que van a colaborar con que no haya faltante de gas”.

Las palabras del vocero encendieron las alarmas: si el invierno es más crudo que lo habitual, ¿habrá nuevas interrupciones en el servicio para empresas y estaciones de servicio? ¿La crisis llegará a los comercios y los hogares?

Alta tensión

Por el “problema administrativo" con Petrobras por el pago, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) instruyó a distribuidoras y transportistas a que cortaran el suministro a industrias y estaciones de GNC. Entre las empresas afectadas hubo cerealeras, petroquímicas, cementeras y agroindustriales del Gran Rosario, desde el sur de Santa Fe hasta el norte de la provincia de Buenos Aires, y también de Córdoba y Mendoza.

Además, el Enargas convocó a un comité de emergencia para determinar la interrupción del suministro a los contratos interrumpibles (pagan el gas “más barato” con el riesgo de ser los primeros en sufrir los cortes) como a contratos “en firme” (pagan más pero a cambio de estar más seguros), para priorizar el abastecimiento de hogares, escuelas y hospitales.

A esta dificultad con el pago se sumó un problema técnico que afectó a dos plantas compresoras de la Transportadora de Gas del Norte (TGN), una en San Luis y otra en Córdoba, según informó un comunicado oficial de la Presidencia de la Nación.

Más allá del episodio del barco de Petrobras, especialistas consideran que el Gobierno se equivocó al postergar obras por unos 40 millones de dólares que deberían haberse iniciado a principios de año. Y advierten que ahora, en cambio, deberán desembolsar unos U$S 500 millones para la compra de cargamentos.

La semana pasada, Cammesa debió licitar de urgencia la compra de 12 cargamentos de fueloil y gasoil para hacer frente al mayor consumo de gas. Esos combustibles líquidos se usan en las termoeléctricas para convertirlos en electricidad.

Expertos advierten que parte de ese faltante podría haber sido cubierto si se hubiese terminado la construcción de las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner.

El gasoducto transporta 11 millones de metros cúbicos de gas por día, pero si las plantas compresoras de Tratayén, Salliqueló y Mercedes estuviesen en funcionamiento la capacidad ya se hubiese ampliado a 22 millones, permitiendo afrontar la demanda inesperada provocada por la ola polar.

La Secretaría de Energía prometió que el suministro se irá regularizando a lo largo del jueves. Y argumentó que la Argentina afronta el otoño más frío desde 1989, no pronosticado y con fuerte demanda de gas. Generalmente, en invierno hace frío. Todos los años. ¿Fin?

GM - NA.