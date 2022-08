Advierten que las conversiones a GNC cayeron un 64 por ciento

Las variables inflacionarias no dan respiro y el impacto se siente en todos los rubros; las conversiones a GNC no son ajenas al escenario. En San Luis, aseguran que cayeron un 64 por ciento en lo que va del año. La comparación con 2021 expone importantes mermas.

Así lo revelaron las estadísticas del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en el dossier que elabora de manera trimestral, en el apartado de las instalaciones de equipos de GNC en vehículos nafteros, una opción que el argentino busca desde hace décadas para ahorrar y dejar atrás los durísimos precios de otros combustibles. Mes a mes, la colocación de esos instrumentos y sus respectivos cilindros amarillos va en picada, sin escalas ni atenuantes, lo que enciende las alarmas en los talleres que los ofrecen.

En el cuadro comparativo 2021-2022, dentro de la columna de San Luis, la caída de las instalaciones son una hemorragia imparable. Según el informe del Enargas, en enero de este año se colocaron 86 equipos de GNC, mientras que en ese mismo mes pero en 2021 los técnicos instalaron 156.

El año pasado, el mejor mes en ventas de este tipo de impulsores fue marzo, momento en el que alcanzó las 237 unidades (sumando toda la provincia). En lo que va de 2022, la mayor cantidad de colocaciones se dio en ese mismo mes, pero el total llegó apenas a las 160.

Por ahora, agosto viene muy mal, porque en 2021 hubo 154 conversiones y ahora apenas rasguña los 65 equipos colocados.

A nivel nacional, en diciembre de 2021 las conversiones a GNC alcanzaron las 8.257 unidades, el promedio más bajo desde las 8.034 unidades vendidas en agosto de 2020.

De acuerdo a las estadísticas del Enargas, en 2021 se instalaron en el país 136.646 equipos de GNC, lo que arroja un promedio de 11 mil unidades mensuales, cifra que marcó un incremento del 39% respecto a las 97.298 unidades instaladas del año anterior.

En el cálculo que incluye a todo el país, en marzo del año pasado se concretaron 16.781 conversiones. En abril, con 14.491 unidades colocadas, comenzó la merma en la demanda, que en octubre llegó a las 9.488 unidades; el segundo mes de 2021 más bajo en volumen de ventas.

“La crisis económica influye, pero también tiene que ver con el desfase de los combustibles en Argentina. Por suerte se trabaja. Gracias a Dios tenemos un respaldo que nos permite no perder todo el negocio. Es como todo, suben los valores y bajan las ventas. En cuanto a los precios, es difícil mantenerlos. Lo intentamos, pero a veces los proveedores aumentan y no te queda otra que actualizar los números, porque además a los impuestos hay que pagarlos”, señaló Mauricio Von Euw, propietario de un comercio del sector.

“Hoy un equipo de 15, con un cilindro de 40 litros está en los $130 mil, con la opción de comprarlo con tarjeta. Tenemos financiación para la gente porque en efectivo sería muy difícil de adquirir. Siempre ofrecemos esas facilidades”, agregó Von Euw.

Cada vez es más difícil subsistir en la Argentina. La oportunidad de ahorrar algo de plata antes era pasar el auto naftero a GNC, pero hoy hasta esa opción es complicada y los números así lo revelan.

Más allá de los montos, todavía el GNC se posiciona como el combustible más accesible y económico. Si bien los montos para acceder a las instalaciones son elevados, lo cierto es que aquellos bolsillos que logran acceder a los equipos pueden palpar la diferencia significativa con las naftas.

No hay que olvidar los beneficios medioambientales. Los especialistas afirman que se trata de una energía no renovable menos contaminante que las naftas. Además, no es tóxica, sus partículas se queman prácticamente en la combustión (con lo que reducen la contaminación del medio ambiente); es una de las opciones más ecológicas.

