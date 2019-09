En San Luis y Villa Mercedes los jóvenes respiran, cantan y bailan primavera

La Pedrera y el Parque de las Naciones son el alma de la fiesta.

Más de medio millar de jóvenes se reunieron en el Parque de las Naciones para festejar el Día del Estudiante. El evento, que se extenderá hasta las 21, incluye un campeonato freestyle, shows en vivo y una fiesta flúo.

Desde las 15, unos 100 jóvenes de San Luis y distintas provincias se enfrentan cara a cara en la competencia freestyle, donde un jurado elegirá a los mejores competidores. Luego, subirán al escenario las bandas “Rock and Blues” y “ElectroCuyo”.

Cerca de las 17, arrancó la fiesta flúo. La consigna, que muchos cumplieron, era ir vestido de blanco y negro para que el maquillaje fluorescente y los artículos de cotillón en los mismos colores resalten. El festejo continuará hasta las 20, acompañado de un dj que sintoniza los temas de moda. A las 21, el parque cerrará sus puertas.

La Pedrera recibe a la primavera con música, baile y arte

Desde las 14, momento en que La Pedrera abrió sus puertas, los villamercedinos celebran el inicio de la primavera con música, baile y arte en todo su esplendor. Las familias y estudiantes de primaria y secundaria de toda la ciudad son los protagonistas de la jornada.

En el sector Damerso, ubicado en la explanada frente a la cabera sur del estadio, las bandas regionales coparon el escenario armado especialmente para la ocasión. “Bajo Presión” se apoderó de las luces, por donde antes pasó la banda que toca cumba “De Gira”. El plato fuerte será el tributo a "Guns and Roses" que hará otra banda local: "Six feet under".

Aquellos que prefieren el baile también tuvieron su lugar en el festejo. La academia Boogaloo llevó a sus especialistas de Zumba y salsa que dieron una clase gratuita. Además, el equipo de Patín Arte, sacaron a girar su ruedas.

Mientras el arte se despliega a todo esplendor, la feria de artesanos y el Ministerio de Salud acompañan con testeos, vacunaciones, consejería y salud reproductiva.