Las pelotaris argentinas de oro van por el sueño Mundial

El Diario las encontró disfrutando la primavera en el predio del Trinquete Modelo de Pelota Vasca. María Lis García Calderón y Cynthia Pinto, la dupla dorada, volvió a la provincia para jugar el Open Internacional de Damas. El 10 de agosto pasado terminaron eufóricas y abrazadas en Lima, Perú. Se colgaron la medalla de oro después de batallar durante 52 minutos. García Calderón y Pinto ganaron la final de trinquete pelota de goma de los Juegos Panamericanos ante Camila Naviliat y Jimena Miranda. Las argentinas vencieron a las uruguayas 2-1 (8-15, 15-9 y 10-4) después de remontar el partido.

Los últimos días de julio, antes de viajar a los Panamericanos, estuvieron entrenando y concentraron en San Luis. El próximo objetivo de García Calderón y Pinto es el Mundial de Francia, del 21 al 26 de octubre, en Oloron-Sainte Marie. Aunque el técnico aún no definió la lista de representantes de la Selección Argentina, las dos esperan. Están expectantes y activas. No han dejado de entrenar ni de jugar desde que se consagraron en Lima.

“La final con Uruguay estuvo difícil, el primer set nos ganaron. Después pudimos darlo vuelta. Fue un hermoso partido”, recordó Cynthia, una tucumana de 30 años, madre de Isabela (4) y Estéfano (2). Para la mujer de Las Talitas fue su debut panamericano. En el caso de María Lis (34), de La Plata, fue el segundo Juego y también la segunda medalla de oro. La primera presea panamericana la obtuvo en Guadalajara, en otra final ante Uruguay.

“Cuando terminó fue una emoción y un alivio bárbaro, porque era algo que deseábamos mucho y para lo que nos habíamos preparado mucho con Cynthia. Además, el apoyo que recibimos depende, en gran parte, de los resultados en estas grandes competencias”, aseguró la bonaerense, que trabaja como empleada administrativa.

—¿Cómo empezaron a jugar?

—M.L.G.: Tenía 20 años. Había jugado desde los 8 hasta los 18 al pádel y a la cancha de paleta nunca había entrado, a pesar de que mi hermano y mi papá son pelotaris de toda la vida.

—C.P.: Empecé a jugar a los 8 años por herencia familiar: mis abuelos, tíos y mi padre me llevaban al club desde muy chiquita. Era un club de hombres al que me costó mucho integrarme porque no me dejaban jugar, me hacían a un lado. Al principio jugaba con una pelota de tenis y una paleta de pádel: al ser tan chica no tenía fuerza para usar la de madera. Fui mejorando, progresando, me mezclé con los varones. Al final jugar con hombres me dio un plus, un extra después.

—¿Qué características tiene cada una en la cancha?

—C.P.: Yo soy delantera y Lis zaguera. Es la primera vez que jugamos y nos complementamos muy bien. Ella tiene mucha experiencia, paciencia, yo soy todo lo contrario. Soy explosiva.

- M.L.G.: Después de 14 años en la Selección estoy más tranquila. Mi juego no es para nada vistoso, la realidad es que no tengo grandes golpes, ni formas bonitas, pero soy de aguantar mucho el juego. Suelo tener mucha paciencia, mucha cabeza, juego parejo y confío en que en algún momento el partido va a terminar para mi lado. Cynthia es hiperactiva, es una delantera muy ofensiva, hace mucho daño con su juego, es de hacer muchos tantos y tiene mucha variedad de golpes.

Francia está en la mira de la dupla argentina. “Participé en la Copa del Mundo 2012, teníamos un buen equipo para ganar pero perdimos contra España y no llegamos a la final”, revivió Pinto. Tiene la espina clavada y quiere revancha. Las doradas pasaron por San Luis, como en la previa de Perú. Ya suena a cábala.