Transpuntano: el poncismo insiste con un boleto a 28 pesos

Este lunes se reunió la comisión de transporte para acordar el aumento. Solo una edil oficialista votó afirmativo, tres firmaron en abstención, mientras que uno se retiró antes de votar.

Lejos quedaron los 26 pesos propuestos por la edil oficialista que responde al intendente Enrique Ponce, María José Domínguez, quien ahora insiste en que el pasaje de Transpuntano debería costar 28 pesos.

El restos de los concejales que pertenecen a la Comisión de Transporte, Luis "Piri" Macagno, Ayelén Mazzina y Juan Domingo Cabrera, firmaron en abstención para permitirle a Domínguez que lleve el debate al recinto. El otro integrante de la comisión por Avanzar-Cambiemos, Javier Suárez Ortiz, se retiró antes de firmar. "Domínguez en su momento había pedido 28 pesos, luego bajó a 26 y toda la comitiva de Transporte junto con el gerente General de Transpuntano (Jorge Aostri) en la audiencia pública nos dijo que con ese valor deberían reducir frecuencias y echar a 67 empleados. Lo que le pregunté a la concejal fue: '¿Con ese precio, a cuántos empleados echarían?' Ella aseguró que a ninguno", comentó Mazzina y aclaró: "Igualmente esto no significa que vayamos a aprobarlo en el recinto. Sinceramente, al menos el bloque Frente Unidad Justicialista va a votar en contra y son gran parte de los concejales, así que no tienen los votos. Lo que pasa es que si el proyecto se rechaza esto no podría volverse a tratar, al menos este año".

Tras una audiencia pública poco fructuosa, la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante se reunió ayer para emitir un despacho que sirva para tratar un aumento del boleto de Transpuntano el jueves en el recinto. Dado que la empresa ratificó su posición de llevar la tarifa a 32,50 pesos, y aunque mostró contradicciones a la hora de responder las inquietudes sobre los aportes municipales para sostener los boletos estudiantiles y de jubilados, aseguraron que de no darse el incremento, deberían reducir sus costos en frecuencias y en empleados.

Macagno observó que los números propuestos por la concejal Domínguez son "tirados al aire". Agregó que "es sabido que la situación de la empresa es muy complicada y si tuviera que explicar de dónde sale el número no podría. Lo único que hicimos fue habilitarle el tratamiento el jueves para que se debata en el recinto y puedan participar todos, después se verá cuál es el resultado".

Para el concejal es necesario rediseñar todo el sistema de transporte y "después el Municipio se tiene que hacer cargo y empezar a invertir todo lo que no invirtió en todos estos años. Por supuesto no le podemos pedir al intendente saliente lo que no hizo en 5 años porque no lo va a hacer en 3 meses, así que lamentablemente esto es una bomba que va a tener que desactivar quien lo suceda".

Mazzina también adelantó que pasado mañana el bloque Avanzar-Cambiemos presentará un pedido de informe con preguntas hacia la empresa "acerca de varios vacíos que surgieron en la audiencia pública y que en teoría se les preguntó en una nota y nunca se respondieron. Por eso ahora tomará carácter de pedido de informe".

"No desconocemos la situación que estamos viviendo a nivel nacional, pero creo que no somos nosotros quienes debemos hacerle pagar al vecino. Vamos a ayudar para solucionar esto, pero me parece que el aumento no es la forma de ayudar a la empresa. Me parece que se están tapando huecos, como si fuera para sobrevivir, porque con 28 pesos no van a solucionar todo, eso no alivia el problema de base que es la mala administración que tiene la empresa", concluyó Mazzina.