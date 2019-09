Del Caño: "Macri nos deja deuda, FMI y un país saqueado"

El candidato a presidente de la Nación por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores , Nicolás del Caño cumplió una visita a San Luis para reunirse con los postulantes puntanos por su partido, dialogar con los militantes y promocionar su candidatura y la de Carlos Montiveros a intendente de la capital sanluiseña. En su raid por los medios de comunicación, el dirigente visitó FM Lafinur donde fue entrevistado en el programa ‘Mañana es tarde’ junto a la candidata a concejal Johana Gómez.

Allí habló de la crisis económica que castiga a la Argentina, de San Luis y reflexionó sobre la salida que podría tomar el país para salir de esta dramática situación.

“Estuvimos este martes a la noche junto a Johana y a Carlos Montiveros compartiendo una cena con compañeros y trabajadores de San Luis. Fue especial porque, por primera vez, presentaremos lista de candidatos aquí con Carlos que va como candidato a intendente de la ciudad. Estuvimos con un grupo de trabajadores, compañeros, en una comida muy linda y pudimos intercambiar ideas, dialogar y ver lo que pasa en San Luis y en el país. Recordar las propuestas que viene haciendo el Frente de Izquierda. Y ver, lamentablemente, las perspectivas sobre lo que estamos asistiendo hoy, una fuerte crisis y un saqueo sobre los recursos del país y lo que vendrá. Ver cuáles son las alternativas”, expresó Del Caño en el inicio de la charla.

“Hubo mucha gente que colaboró en esta campaña, gente que se sumó en San Luis. Son personas, laburantes, que hacen un gran esfuerzo porque después de salir del trabajo difunden las ideas del Frente de Izquierda entre sus amigos o conocidos. Nosotros no recibimos el dinero de las empresas que bancan las campañas de los grandes partidos ya que hacemos esto a pulmón”, añadió sobre la labor de dirigentes puntanos en torno a la campaña proselitista.

Consultado sobre la actualidad de la provincia respecto de otros distritos del interior del país, el dirigente de izquierda valoró las estadísticas puntanas pero se refirió a los problemas de algunas industrias.

“Sigo de cerca lo que ocurre en San Luis. En lo personal quizás conozco más porque soy del interior, soy de Córdoba y vivo en Mendoza, pero vengo seguido a San Luis y tengo contacto permanente con mis compañeros. Veo que la provincia no puede escindirse de lo que ocurre en el país. La crisis de la industria también golpea en lo laboral a los puntanos con despidos en fábricas como Tersuave o Zanella. Hay muchas fábricas que enfrentan despidos. Puede que San Luis tenga mejores índices que el resto de las provincias, pero los problemas laborales también la afectan. No puede separarse de lo que ocurre en el resto del país”, aseveró.

En otro tramo de la charla, Del Caño recordó y valoró la negativa del Gobierno puntano a firmar el Pacto Fiscal y apoyar en el Congreso la Reforma Previsional que tanto criticó la izquierda argentina.

“Sobre San Luis recuerdo lo de la Reforma Previsional y el Pacto Fiscal, que no firmó. La mayoría de las provincias firmaron y a muchos legisladores de esas provincias los pusieron a votar esa la ley de ajuste previsional y San Luis no lo hizo. Nosotros denunciamos muy fuerte las intenciones de ese pacto fiscal y lo que contenía esa reforma”, agregó.

La difícil salida a la crisis

Durante la entrevista, Del Caño se refirió a la dura crisis económica que atraviesa el país y a la difícil tarea que será mejorar su panorama financiero y el desarrollo de las provincias.

“Nosotros tenemos un lema en esta campaña a la que tratamos de buscarle una síntesis de la situación, a lo que sucede. Macri se va a ir, porque el resultado de las PASO será irreversible. Pero nos deja el FMI, nos deja la crisis, nos deja la deuda, nos deja un país saqueado. ¿Cómo hacemos para pensar en una política que genere empleo?. ¿Cómo hacés para que aumenten los salarios, las jubilaciones, para mejorar la salud pública?. ¿Cómo construís las tres millones de viviendas que hacen falta en el país?. ¿Cómo avanzás en educación?. Lo pregunto porque desde las PASO hasta hoy se fugaron del país, que lo hicieron los especuladores, ese pequeño grupo, no los laburantes. Se fugó el equivalente a cien veces lo que se destinará para Emergencia Alimentaria que, supuestamente, paliará el hambre de millones de personas. Ahí tenés una brecha enorme entre especuladores y la gente laburante. ¿De dónde sacamos los recursos para salir?. Los grandes bancos, las petroleras, las energéticas son las que salieron ganando con todo esto. Macri nos llevó a esto. Y se debe apuntar a tomar medidas drásticas porque la situación es así. ¿Qué pasaría si no le pagamos las deudas al FMI?. Y pasará esto, te ajustarán más. Y mucho peor que ahora. Porque te exigen, te presionan, siempre y cuando te extiendan los plazos de pago como pretende Alberto Fernández. Te exigirán déficit cero y mayores intereses. Y no les importa de donde sacás la plata, si la tenés que sacar de la salud pública no les importa”, expresó.

“Por eso nosotros lo que proponemos son medidas de fondo. El rechazo de la deuda, la nacionalización del sistema bancario bajo gestión de los trabajdores para evitar la fuga de capitales. Si vos evitás eso podés planificar. Si podés disponer de eso, podés planificar. De ese modo tenés chances de dar créditos para que la gente acceda a una vivienda, créditos para los pequeños comerciantes, para los trabajadores”, remarcó.

“Lo de Macri y Cambiemos fue un fracaso. Ellos vendieron la lluvia de inversiones que nunca llegó. En realidad vinieron a hacer la bicicleta financiera y cuando el negocio estuvo en peligro se fueron. Y se llevan todo. Todo lo que nos prestó el FMI en 2018 se fue por la ventana en la fuga de capitales. Ellos quisieron hacer esto. No tuvieron buenas intenciones. Está claro que ellos vinieron a enriquecer a estos sectores. Fue un país atendido por sus propios dueños. Aranguren era uno de ellos. Estos tarifazos beneficiaron a la empresa en la que estuvo él a la cabeza hace poco tiempo. Caputo emitió deuda que benefició a la empresa en la que trabajó hasta hace poco. Este modelo neoliberal fracasó categóricamente y dañó a la gente. Los sectores que no iban a votar a Macri lo hicieron pensando en que iba a luchar contra la pobreza, contra la inflación y fue todo lo contrario”.